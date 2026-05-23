Было бы несправедливо, если бы Украина присутствовала в ЕС, но оставалась без голоса — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в письме к лидерам ЕС в ответ на заявления канцлера Германии Фридриха Мерца заявил, что было бы несправедливо, если бы Украина присутствовала в Европейском Союзе, но оставалась без голоса. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Как пишет издание, в письме Зеленского, адресованном президенту Европейского Совета Антонио Коште, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Кипра Никосу Христодулидису, который занимает пост председательствующего в Совете ЕС, украинский президент заявил, что отстранение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана — решительного противника членства Украины в ЕС — после выборов в прошлом месяце создало возможность для существенного прогресса в переговорах о вступлении.

Было бы несправедливо, если бы Украина присутствовала в Европейском Союзе, но оставалась безголосой

Зеленский поблагодарил европейских лидеров за их поддержку во время войны и сказал, что Украина выступает оплотом против российской агрессии для всего блока из 27 стран.

Мы защищаем Европу — полностью, а не частично и не полумерами. Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе