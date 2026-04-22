"Дружба" восстановлена - эксперт объяснил, почему Венгрия и Словакия не отказываются от российской нефти

Нефтепровод "Дружба" до сих пор остается одним из ключевых маршрутов поставок российской нефти в Центральную Европу. Именно через него Венгрия и Словакия годами получали сырье на более выгодных условиях, чем большинство других стран ЕС. Однако это экономическое преимущество одновременно создало глубокую зависимость от москвы. Об этом в интервью УНН заявил экс-спикер НАК "Нафтогаз Украины" во Львовской области Виктор Гальчинский.

Почему Будапешт и Братислава держатся за "Дружбу"

По словам эксперта, причина заинтересованности двух стран очень проста – деньги и стабильность поставок.

Венгрия и Словакия годами получали более дешевую российскую нефть. Это позволяло их компаниям производить более дешевое топливо, а государствам – поддерживать экономику в более комфортных условиях. Для потребителя это более низкая цена на бензин и дизель, для бизнеса – меньшие расходы – пояснил Гальчинский.

Он отметил, что ключевую роль здесь играет венгерская компания MOL, а словацкая Slovnaft фактически работает в той же корпоративной системе.

Это не просто поставки нефти. Это целая бизнес-модель, которая много лет приносила прибыль благодаря дешевому сырью из россии – сказал эксперт.

Дешевая нефть стала ловушкой

По мнению Гальчинского, выгода от сотрудничества с россией имела и обратную сторону – зависимость, которую теперь трудно разорвать.

Сегодня россия может продавать дешевле, а завтра перекрыть кран или выставить совсем другую цену. В этом главная проблема. москва использует энергоресурсы не только как товар, а как политическое оружие – подчеркнул он.

Эксперт добавил, что нефтеперерабатывающие заводы Венгрии и Словакии годами адаптировались именно под российскую нефть.

Недостаточно просто купить другую нефть. Нужно вкладывать средства в модернизацию заводов, менять технологические процессы, настраивать новую логистику. Это дорого и не быстро – пояснил он.

Почему санкции не остановили эти поставки

По словам Гальчинского, Европейский Союз оставил для отдельных стран исключения.

Венгрия и Словакия не имеют выхода к морю, поэтому быстро перейти на морские поставки для них сложнее. Именно поэтому ЕС согласовал временные исключения относительно трубопроводной нефти – отметил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что стратегический курс Брюсселя неизменен – постепенный отказ от российских энергоносителей.

Эти исключения не означают вечный статус-кво. Рано или поздно придется переориентироваться – сказал он.

Сколько времени нужно на отказ от российской нефти

Точные сроки, по словам эксперта, зависят от политической воли и инвестиций.

Речь идет о сотнях миллионов евро. Но главное даже не сумма, это не так много, а технический процесс. Заводы нужно перенастроить так, чтобы они могли эффективно работать с другими сортами нефти – отметил Гальчинский.

Он не исключил, что часть расходов может взять на себя Евросоюз.

Брюссель заинтересован в снижении зависимости от россии, поэтому финансовая помощь для модернизации выглядела бы логичной – добавил эксперт.

Является ли "Дружба" козырем Украины

После недавних дискуссий вокруг транзита часто звучит вопрос, может ли Киев использовать маршрут как инструмент давления. Гальчинский убежден – нет.

Украина идет в Европейский Союз и заинтересована в конструктивных отношениях с соседями. Поэтому логика шантажа здесь не работает. Мы не должны копировать российскую модель поведения – подчеркнул он.

По его словам, если транзит будет остановлен не по украинской вине, это станет проблемой прежде всего для россии как поставщика.

Это покажет, что ненадежной является именно москва, а не Киев – сказал эксперт.

Почему россия сама рискует этим маршрутом

Гальчинский обратил внимание, что удары россиян по объектам, связанным с транзитом, выглядят парадоксально.

Украина не является конечным потребителем этой нефти. Основные получатели – Венгрия и Словакия. Поэтому любые проблемы на маршруте бьют прежде всего по ним – отметил он.

По его мнению, это может быть элементом хаотичной политики кремля или попыткой переложить ответственность на Украину.

россия особо не выигрывает от возобновления поставок

Отдельно эксперт обратил внимание, что транзит нефти в Венгрию и Словакию не имеет решающего значения для наполнения российского бюджета. По его словам, для москвы гораздо важнее остаются морские поставки и экспорт через теневой флот.

Для россии это не критические объемы. Основные доходы она получает от значительно больших поставок морем. То, что идет через "Дружбу" в две страны Центральной Европы, в масштабах российского нефтяного экспорта является относительно небольшим ресурсом – пояснил Гальчинский.

По мнению эксперта, именно это делает более логичной версию, что повреждение инфраструктуры маршрута могло быть выгодным самой россии.

Если для россии эти поставки не имеют определяющего значения, она может сознательно идти на такие риски ради политического эффекта. Например, создать напряжение между Украиной, Венгрией и Словакией, спровоцировать обвинения Киева или показать Европе нестабильность транзита – отметил он.

Гальчинский добавил, что экономические потери от перебоев для москвы значительно меньше, чем потенциальный политический эффект.

Поэтому версия, что именно россия нанесла удар по объектам, связанным с "Дружбой", выглядит вполне рациональной с точки зрения логики кремля – резюмировал эксперт.

Что это означает для Европы

Эксперт считает, что история с "Дружбой" стала уроком для всего континента.

Дешевая российская нефть давала краткосрочную выгоду. Но в стратегической перспективе она создала политическую и экономическую зависимость. И сейчас Европа вынуждена за это платить – резюмировал Гальчинский.

