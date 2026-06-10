Годами насиловал дочь и снимал это на видео - суд признал виновным жителя Черкасс
Киев • УНН
Суд приговорил черкасчанина за изнасилование дочери и детскую порнографию. Мужчина получил максимальный срок в 15 лет лишения свободы.
Суд в Черкасской области признал виновным 37-летнего мужчину в изнасиловании собственной малолетней дочери и преступлениях, связанных с детской порнографией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
Следствие установило, что мужчина на протяжении длительного времени совершал сексуальное насилие в отношении собственной дочери, когда дома не было жены. Впервые это произошло в 2021 году, когда девочке было 10 лет. Впоследствии он продолжил это делать в 2024-2025 годах.
Ребенок боялся рассказывать о пережитом, так как воспринимал это как позор. Следствие также установило, что злоумышленник фиксировал свои преступные действия на видео и хранил соответствующие файлы на телефоне.
Кроме того, он умышленно получал доступ к графическим файлам детской порнографии с использованием интернета и также хранил их на собственном телефоне
Отца, совершавшего сексуальные преступления в отношении собственной дочери, задержали в 2026 году. Его признали виновным в изнасиловании, сексуальном насилии, совершении действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, а также преступлениях, связанных с детской порнографией.
Вышеуказанные преступления предусмотрены ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153, ч. 2 ст. 155, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статей предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.
Напомним
В Днепре задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании и жестоком убийстве 11-летнего мальчика.