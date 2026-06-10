$44.840.3351.900.54
ukenru
Эксклюзив
15:17 • 584 просмотра
Украина режет логистику россиян на юге - приближает ли это освобождение Херсонщины и Крыма
Эксклюзив
14:28 • 5100 просмотра
Мания величия или попытка избежать наказания? Что не так с врачом Odrex, которого судят за медицинскую халатность
14:03 • 5498 просмотра
Трудовые книжки продолжат оцифровывать после 10 июня, стаж не исчезнет - Минсоцполитики
13:33 • 6838 просмотра
В столице простились с погибшим в страшном ДТП 12-летним мальчикомPhoto
12:52 • 14429 просмотра
Ракета, поражающая российские заводы: что известно о FlamingoPhotoVideo
12:38 • 4792 просмотра
На билеты на поезда начинается пиковый период - путешественникам дали ряд советовPhoto
Эксклюзив
12:32 • 15358 просмотра
Баллистические удары по москве становятся реальностью - аналитик УЦБС о новых украинских ракетах
11:30 • 21510 просмотра
"Дія" для покупки алкоголя и штрафы за торговлю в Instagram - что изменится в УкраинеPhoto
Эксклюзив
10:40 • 35774 просмотра
Ложь в отчетности БЭБ может обернуться уголовной ответственностью для его руководства - судья в отставке
10 июня, 08:21 • 26106 просмотра
Рада увеличила бюджет на оборону после кредита от ЕС
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+26°
1м/с
41%
749мм
Популярные новости
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 45959 просмотра
Должностных лиц армейского корпуса подозревают в поборах с военных через "боевые"PhotoVideo10 июня, 07:28 • 29082 просмотра
Удар по заводу "Прогресс" Силы обороны нанесли ракетами "Фламинго"Video10 июня, 07:46 • 32204 просмотра
Зеленский подтвердил поражение с помощью FP-5 Flamingo военного завода в чебоксарах и не толькоVideo10 июня, 08:38 • 5856 просмотра
Чонгарский мост уничтожен - руководитель ЦПД СНБО10 июня, 09:33 • 23406 просмотра
публикации
Чемпионат мира-2026 по футболу - в четверг Мексика и ЮАР официально откроют турнирPhotoVideo14:46 • 2562 просмотра
Мания величия или попытка избежать наказания? Что не так с врачом Odrex, которого судят за медицинскую халатность
Эксклюзив
14:28 • 5100 просмотра
Ракета, поражающая российские заводы: что известно о FlamingoPhotoVideo12:52 • 14429 просмотра
Баллистические удары по москве становятся реальностью - аналитик УЦБС о новых украинских ракетах
Эксклюзив
12:32 • 15358 просмотра
"Дія" для покупки алкоголя и штрафы за торговлю в Instagram - что изменится в УкраинеPhoto11:30 • 21510 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Виктор Орбан
Блогеры
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Польша
Крым
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 45987 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 33603 просмотра
Netflix показал настоящего Скуби-Ду в новом тизере сериалаVideo9 июня, 10:13 • 40422 просмотра
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 75913 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 145759 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Дипломатка
Золото

Мания величия или попытка избежать наказания? Что не так с врачом Odrex, которого судят за медицинскую халатность

Киев • УНН

 • 5126 просмотра

Хирурга Виталия Русакова судят за халатность при лечении Аднана Кивана. Обвиняемый заявляет, что приговор ему спровоцирует коллапс всей медицинской отрасли. Такие заявления могут свидетельствовать о мании величия.

Мания величия или попытка избежать наказания? Что не так с врачом Odrex, которого судят за медицинскую халатность

Врач клиники Odrex Виталий Русаков, которого судят за медицинскую халатность, которая могла стоить жизни бизнесмену Аднану Кивану, заговорил о том, что дело против него может перевернуть с ног на голову всю медицинскую отрасль. На фоне постоянного затягивания судебного процесса такие заявления врача, отстраненного от медицинской практики, больше похожи на симптом психического расстройства, известный как мания величия, пишет УНН.

Медицинская халатность Русакова

Виталий Русаков и его уже бывшая коллега по клинике "Одрекс", онколог Марина Белоцерковская обвиняются по ч.1 ст.140 УК Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, что могло привести к смерти пациента бизнесмена Аднана Кивана. По версии стороны обвинения, после оперативного вмешательства пациенту не была назначена надлежащая антибактериальная терапия, а также не было своевременного реагирования на послеоперационные осложнения. Это могло привести к развитию сепсиса, который, по выводам судебно-медицинской экспертизы, мог стать причиной смерти.

После того, как Русакова отстранили от работы, он начал активно вести блог и записывать регулярные видео. В них он настаивает на том, что не понимает сути предъявленных ему обвинений.

Зачем обвиняемый во врачебной халатности врач Odrex завел блог и критикует судью?06.04.26, 14:53 • 39942 просмотра

Во время одного из судебных заседаний была обнародована информация, что пациенту проводилась ТАП-блокада – вмешательство, которое и спровоцировало развитие инфекции, хотя в клинике "Одрекс" этот факт явно попытались скрыть.

ТАП-блокада не подтверждена никакими документами, содержащимися в истории болезни. Отсутствуют какие-либо записи. Мы докажем, что единственный зафиксированный факт – это паравертебральная блокада, выполненная анестезиологом, а не хирургом Русаковым. И она осуществлялась в область позвоночника, что исключает возможность повредить кишечник (как это могла ТАП-блокада – ред.) и вызвать эту транслокацию собственных бактерий, чтобы спровоцировать инфекцию. Мы докажем, что в медицинской документации отсутствуют данные о такой манипуляции (ТАП-блокаде – ред.) 

- пообещал в суде адвокат Русакова.

В то же время сторона защиты не отрицает, что ТАП-блокада все же проводилась и имела негативные последствия для пациента. Поэтому публичные заявления Русакова несколько расходятся с реальным положением вещей.

Однако эти заявления не единственные, которые привлекли наше внимание. Значительно интереснее утверждение Русакова о том, что его дело окажет влияние на всю отрасль.

Хирург убежден и пытается в этом убедить свою аудиторию, что вынесение ему обвинительного приговора неизбежно приведет к коллапсу всей украинской медицины. Он верит, что если его признают виновным, украинские врачи массово откажутся от сложных пациентов и перестанут браться за лечение тяжелобольных.

Оппоненты хотят создать прецедент для всех врачей в Украине. Если заболевание будет предполагать смертельные осложнения, зная мою историю, все медицинские работники просто будут отказываться от лечения сложных онкологических случаев. Это приведет к тому, что лечение станет недоступным в Украине. Я убежден, такие действия – это доказательство того, что сторона обвинения не желает правосудия, они хотят просто наказать врачей 

- уверяет Русаков.

Такая вера в собственную значимость заставляет задуматься, а не нуждается ли сам врач в медицинской помощи из-за мании величия?

Что такое мания величия или грандиозность

Психолог Ирина Басистая в комментарии УНН объясняет, что мания величия чаще всего является отдельной симптоматикой, входящей в определенный диагноз. 

Мания величия в научной литературе называется грандиозностью, когда присутствует преувеличенное восприятие себя, своих возможностей, видение себя в социуме выше, чем это есть в реальности. И оно присуще больше людям с расстройствами личности, в частности нарциссическим, биполярным, или при шизофрении. То есть оно не является каким-то отдельным диагнозом, это как симптом 

- объяснила врач.

По ее словам, одна из идей, которую рассматривает нейронаука, заключается в том, что такое неадекватное восприятие себя связано с неправильной работой мозга.

Какие-то гормоны выделяются чрезмерно и нет у этого стабилизации. И, соответственно, оно формируется, конечно, это не то, что так хоп и случилось, и жил себе человек, был здоров и все нормально, и тут он поймал кайф. Нет, это связано с двумя факторами: с тем, что человек хочет предъявить себя и не может самостабилизироваться, то есть не имеет такого навыка, как это сказать иначе....  навыка самостабилизации 

- объяснила Ирина Басистая.

Психолог также рассказала, что человек с манией величия одновременно может говорить реальные факты и оторванные от реальности, и не связывать их. 

Это такие люди, зацикленные только на себе, если можно так сказать. Да, они очень ориентированы на себя. Если мы говорим, например, об этой симптоматике нарциссического расстройства, то здесь внутри у человека резкое я, большая неуверенность, но как защитный механизм тогда есть это, типа, я могу все, все люди ждут меня, когда я проявлю себя, а я вот думаю, нужно мне это или не нужно 

- добавила врач.

Вместо выводов

Вся история вокруг дела врача Odrex Виталия Русакова все больше вызывает вопросов не только относительно качества оказанной им медицинской помощи, но и относительно восприятия хирургом собственной роли в этом деле. Вместо предметного ответа на упреки следствия и объяснения обстоятельств лечения пациента общество слышит заявления о том, что приговор в отношении одного человека якобы способен разрушить всю систему здравоохранения Украины.

Желанная блогерская карьера и хайп на деле о смерти своего пациента: как скандальный врач Русаков превращает судебный процесс в публичное шоу02.04.26, 14:14 • 80495 просмотров

На самом же деле судебный процесс должен дать ответ на значительно более простой вопрос: были ли допущены конкретными медицинскими работниками нарушения профессиональных стандартов, которые могли привести к тяжелым последствиям для пациента. Правосудие в таких делах не создает угрозы для медицины, а наоборот, оно является механизмом защиты пациентов и гарантией того, что врачебная профессия будет сохранять доверие общества.

Украинская медицина не зависит от судьбы одного хирурга, как бы он ни хотел в это верить. В то же время каждый врач, независимо от должности, популярности или места работы, должен нести ответственность за свои решения наравне с представителями любой другой профессии. Именно поэтому попытки представить собственное уголовное дело как угрозу для всей отрасли выглядят не как аргумент, а как болезненные фантазии самого обвиняемого.

Лилия Подоляк

ЗдоровьеКриминал и ЧПпубликации
StopOdrex
Odrex
Блогеры
Украина