Мания величия или попытка избежать наказания? Что не так с врачом Odrex, которого судят за медицинскую халатность

Врач клиники Odrex Виталий Русаков, которого судят за медицинскую халатность, которая могла стоить жизни бизнесмену Аднану Кивану, заговорил о том, что дело против него может перевернуть с ног на голову всю медицинскую отрасль. На фоне постоянного затягивания судебного процесса такие заявления врача, отстраненного от медицинской практики, больше похожи на симптом психического расстройства, известный как мания величия, пишет УНН.

Медицинская халатность Русакова

Виталий Русаков и его уже бывшая коллега по клинике "Одрекс", онколог Марина Белоцерковская обвиняются по ч.1 ст.140 УК Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, что могло привести к смерти пациента бизнесмена Аднана Кивана. По версии стороны обвинения, после оперативного вмешательства пациенту не была назначена надлежащая антибактериальная терапия, а также не было своевременного реагирования на послеоперационные осложнения. Это могло привести к развитию сепсиса, который, по выводам судебно-медицинской экспертизы, мог стать причиной смерти.

После того, как Русакова отстранили от работы, он начал активно вести блог и записывать регулярные видео. В них он настаивает на том, что не понимает сути предъявленных ему обвинений.

Зачем обвиняемый во врачебной халатности врач Odrex завел блог и критикует судью?

Во время одного из судебных заседаний была обнародована информация, что пациенту проводилась ТАП-блокада – вмешательство, которое и спровоцировало развитие инфекции, хотя в клинике "Одрекс" этот факт явно попытались скрыть.

ТАП-блокада не подтверждена никакими документами, содержащимися в истории болезни. Отсутствуют какие-либо записи. Мы докажем, что единственный зафиксированный факт – это паравертебральная блокада, выполненная анестезиологом, а не хирургом Русаковым. И она осуществлялась в область позвоночника, что исключает возможность повредить кишечник (как это могла ТАП-блокада – ред.) и вызвать эту транслокацию собственных бактерий, чтобы спровоцировать инфекцию. Мы докажем, что в медицинской документации отсутствуют данные о такой манипуляции (ТАП-блокаде – ред.) - пообещал в суде адвокат Русакова.

В то же время сторона защиты не отрицает, что ТАП-блокада все же проводилась и имела негативные последствия для пациента. Поэтому публичные заявления Русакова несколько расходятся с реальным положением вещей.

Однако эти заявления не единственные, которые привлекли наше внимание. Значительно интереснее утверждение Русакова о том, что его дело окажет влияние на всю отрасль.

Хирург убежден и пытается в этом убедить свою аудиторию, что вынесение ему обвинительного приговора неизбежно приведет к коллапсу всей украинской медицины. Он верит, что если его признают виновным, украинские врачи массово откажутся от сложных пациентов и перестанут браться за лечение тяжелобольных.

Оппоненты хотят создать прецедент для всех врачей в Украине. Если заболевание будет предполагать смертельные осложнения, зная мою историю, все медицинские работники просто будут отказываться от лечения сложных онкологических случаев. Это приведет к тому, что лечение станет недоступным в Украине. Я убежден, такие действия – это доказательство того, что сторона обвинения не желает правосудия, они хотят просто наказать врачей - уверяет Русаков.

Такая вера в собственную значимость заставляет задуматься, а не нуждается ли сам врач в медицинской помощи из-за мании величия?

Что такое мания величия или грандиозность

Психолог Ирина Басистая в комментарии УНН объясняет, что мания величия чаще всего является отдельной симптоматикой, входящей в определенный диагноз.

Мания величия в научной литературе называется грандиозностью, когда присутствует преувеличенное восприятие себя, своих возможностей, видение себя в социуме выше, чем это есть в реальности. И оно присуще больше людям с расстройствами личности, в частности нарциссическим, биполярным, или при шизофрении. То есть оно не является каким-то отдельным диагнозом, это как симптом - объяснила врач.

По ее словам, одна из идей, которую рассматривает нейронаука, заключается в том, что такое неадекватное восприятие себя связано с неправильной работой мозга.

Какие-то гормоны выделяются чрезмерно и нет у этого стабилизации. И, соответственно, оно формируется, конечно, это не то, что так хоп и случилось, и жил себе человек, был здоров и все нормально, и тут он поймал кайф. Нет, это связано с двумя факторами: с тем, что человек хочет предъявить себя и не может самостабилизироваться, то есть не имеет такого навыка, как это сказать иначе.... навыка самостабилизации - объяснила Ирина Басистая.

Психолог также рассказала, что человек с манией величия одновременно может говорить реальные факты и оторванные от реальности, и не связывать их.

Это такие люди, зацикленные только на себе, если можно так сказать. Да, они очень ориентированы на себя. Если мы говорим, например, об этой симптоматике нарциссического расстройства, то здесь внутри у человека резкое я, большая неуверенность, но как защитный механизм тогда есть это, типа, я могу все, все люди ждут меня, когда я проявлю себя, а я вот думаю, нужно мне это или не нужно - добавила врач.

Вместо выводов

Вся история вокруг дела врача Odrex Виталия Русакова все больше вызывает вопросов не только относительно качества оказанной им медицинской помощи, но и относительно восприятия хирургом собственной роли в этом деле. Вместо предметного ответа на упреки следствия и объяснения обстоятельств лечения пациента общество слышит заявления о том, что приговор в отношении одного человека якобы способен разрушить всю систему здравоохранения Украины.

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На самом же деле судебный процесс должен дать ответ на значительно более простой вопрос: были ли допущены конкретными медицинскими работниками нарушения профессиональных стандартов, которые могли привести к тяжелым последствиям для пациента. Правосудие в таких делах не создает угрозы для медицины, а наоборот, оно является механизмом защиты пациентов и гарантией того, что врачебная профессия будет сохранять доверие общества.

Украинская медицина не зависит от судьбы одного хирурга, как бы он ни хотел в это верить. В то же время каждый врач, независимо от должности, популярности или места работы, должен нести ответственность за свои решения наравне с представителями любой другой профессии. Именно поэтому попытки представить собственное уголовное дело как угрозу для всей отрасли выглядят не как аргумент, а как болезненные фантазии самого обвиняемого.