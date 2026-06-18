Более 3 тысяч погибших за год — ВМО заявила о разрушительных последствиях изменения климата в Африке

$44.810.0251.930.01
ukenru
10:32 • 354 просмотра
Президент анонсировал следующие шаги по созданию европейской антибаллистической системы
06:58 • 10952 просмотра
"Вся москва горит!" - кадры пылающего НПЗ и беспилотники FP-1 в небе над российской столицейPhotoVideo
06:53 • 18869 просмотра
Рютте раскрыл детали разговора с Зеленским о ПВО и потерях россии
05:31 • 16918 просмотра
"Отрезание" Крыма: как и чем подразделение "Фаланга" обескровливает врага
17 июня, 17:21 • 28956 просмотра
Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на следующие три года
Эксклюзив
17 июня, 14:39 • 78495 просмотра
Что будет с ценами на бензин в Украине после сделки США с Ираном и как стоимость нефти повлияет на рф
17 июня, 13:28 • 47238 просмотра
Глава Евросовета Кошта связывался с кремлем для привлечения путина к переговорам - Bloomberg
Эксклюзив
17 июня, 13:00 • 44012 просмотра
Первые итоги встречи G7 – Трамп не обвиняет Украину, Европа усиливает помощь, а Зеленский приглашает путина на переговоры
Эксклюзив
17 июня, 10:49 • 40632 просмотра
Как правильно защищать детей в жару: советы врача
17 июня, 10:28 • 30616 просмотра
Завершено расследование по делу об узурпации власти Виктором Януковичем и 16 экс-высокопоставленными чиновниками - Генпрокурор
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2м/с
55%
751мм
Популярные новости
Украина не заинтересована в польских МиГ-29 в нынешнем виде – Минобороны Польши18 июня, 01:39 • 16150 просмотра
Что празднуют 18 июня в Украине и мире18 июня, 03:00 • 18489 просмотра
В российском Гуково после атаки дронов горит нефтебаза – ASTRAVideo18 июня, 03:15 • 14525 просмотра
Первый танкер со сжиженным газом следует через Ормузский пролив после соглашения США и Ирана18 июня, 03:38 • 11167 просмотра
В Крыму после атаки горят стратегические железнодорожный и автомобильный мостыVideo18 июня, 04:25 • 26911 просмотра
публикации
Рекордные налоги, отрицательная рентабельность и давление на бизнес: украинская авиаотрасль работает на пределе возможностей10:26 • 1698 просмотра
ТОП-8 растений для сада, не требующих лишних хлопотVideo10:14 • 3996 просмотра
Что будет с ценами на бензин в Украине после сделки США с Ираном и как стоимость нефти повлияет на рф
Эксклюзив
17 июня, 14:39 • 78505 просмотра
От наследия ЮНЕСКО до улицы, которую мыли мылом - куда поехать на выходные в ЧерновцахPhoto17 июня, 11:45 • 46934 просмотра
Отводы, переносы и давление: что происходит в деле врачей клиники Odrex, обвиняемых в медицинской халатности17 июня, 11:18 • 45357 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Пит Хегсетх
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Село
Франция
Реклама
УНН Lite
Для четвертого фильма о «Человеке-пауке» с Холландом появился новый трейлерVideo07:46 • 7388 просмотра
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 25956 просмотра
"Я босс": Трамп опоздал на рабочее заседание саммита G7Video17 июня, 10:52 • 29139 просмотра
Для "Шрек 5" показали первый трейлерVideo17 июня, 07:52 • 37137 просмотра
Принц Джордж пойдет по стопам отца и будет учиться в Итоне17 июня, 06:49 • 38311 просмотра
Актуальное
Техника
Ракетный комплекс "Панцирь"
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
Дипломатка

Более 3 тысяч погибших за год — ВМО заявила о разрушительных последствиях изменения климата в Африке

Киев • УНН

 • 966 просмотра

В 2025 году экстремальная погода в Африке убила 3 тысячи человек. Континент нагревается быстрее остального мира, а ледники потеряли 90% своей площади.

Более 3 тысяч погибших за год — ВМО заявила о разрушительных последствиях изменения климата в Африке

Экстремальные погодные и климатические явления в 2025 году затронули по меньшей мере 13 миллионов человек в Африке и привели к более чем 3 тысячам зарегистрированных смертей. Об этом говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации "Состояние климата в Африке 2025", передает УНН.

Детали

По данным ВМО, климатические события имели последствия для всех секторов экономики и общества на континенте. Африка пытается справиться с последствиями экстремальной погоды, однако лишь около 40% стран имеют многорисковые системы раннего предупреждения, необходимые для защиты жизни людей и средств к существованию.

В то же время в ВМО отмечают, что улучшение сотрудничества между метеорологическими службами, агентствами по управлению чрезвычайными ситуациями и местными властями, а также развитие климатических сервисов, в частности сезонных прогнозов, усиливают готовность стран к реагированию.

Доклад "Состояние климата в Африке 2025" содержит региональную оценку ключевых климатических показателей, последствий и рисков. К его подготовке присоединились эксперты, национальные метеорологические и гидрологические службы, климатические центры и партнеры ООН.

Африка нагревается быстрее среднемирового показателя

В ВМО подчеркивают, что Африканский континент нагревается быстрее, чем мир в среднем. Темпы потепления с 1991 года существенно превышают показатели любого из предыдущих 30-летних периодов.

Среднегодовая температура приземного воздуха над сушей в Африке в 2025 году была между третьим и седьмым самым теплым показателем за всю историю наблюдений, в зависимости от использованного набора данных. Она была примерно на 0,51 °C выше среднего показателя 1991-2020 годов.

Самые высокие температурные аномалии зафиксировали в Северной Африке, в частности вдоль средиземноморского побережья Алжира и Туниса. В Южной Африке температурная аномалия была самой низкой и составила +0,21 °C относительно базового периода.

Признаки изменения климата четко прослеживаются по всей Африке — от роста температур и повышения уровня моря до разрушительных наводнений и засух. Этот доклад показывает не только масштаб рисков, но и растущее значение ранних предупреждений, климатических сервисов и скоординированных действий для защиты жизней и средств к существованию

— заявила Генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло.

Наводнения, циклоны и засуха

По данным доклада, экстремальная погода существенно ударила по странам Африки. Наводнения составили более половины зарегистрированных климатических событий. В частности, сильные наводнения в Нигерии в мае привели к более чем 200 смертям, а наводнения в Демократической Республике Конго в апреле — к более чем 160 смертям.

Сезон тропических циклонов 2024/2025 годов был особенно активным в южной части Индийского океана. Засуха в Восточной Африке затронула более 8,5 миллиона человек.

В 2025 году количество осадков в регионе Сахеля было выше нормы второй год подряд. В то же время большинство районов Восточной Африки получили меньше осадков, чем обычно, как в длительный, так и в короткий сезоны дождей. В районе Африканского Рога годовые суммы осадков были необычно низкими.

Ученые раскрыли тайну Дороги гигантов, расположенной в Северной Ирландии15.06.26, 12:07 • 7701 просмотр

В Северной Африке годовые суммы осадков вдоль побережья Средиземного моря были ниже нормы. В то же время часть северо-западной Африки впервые за несколько лет получила осадки выше среднего уровня, хотя многолетняя засуха в регионе ослабла не везде.

Ледники Африки потеряли более 90% площади

В ВМО также сообщили, что ледники Африки потеряли более 90% своей площади с конца XIX века. Сейчас ледники на континенте сохраняются только на горе Кения, горе Килиманджаро в Танзании и в горном массиве Рувензори на границе между Угандой и Демократической Республикой Конго.

На Килиманджаро площадь ледников сократилась с 11,4 км² в 1900 году до менее чем 1 км² в последние годы. Несмотря на значительные снегопады в 2025 году, площадь ледников этой горы сейчас составляет около 0,98 км².

Площадь льда на горе Кения и в горах Рувензори за период между 1906 и 2021/2022 годами сократилась соответственно с 1,64 км² до 0,07 км² и с 6,51 км² до 0,38 км².

Уровень моря у побережий Африки растет быстрее среднего мирового показателя

В докладе отмечается, что повышение уровня моря вдоль африканских побережий в 1999–2025 годах в нескольких регионах превышало средний мировой показатель в 3,6 мм в год. Вдоль атлантического побережья Африки этот показатель составил около 4,2 мм в год, вдоль побережья Индийского океана — 5,2 мм в год, а в Красном море — 5,6 мм в год.

Также в регионе продолжается потепление океана и фиксируются распространенные морские волны тепла. В 2025 году теплозапас океана и температура поверхности моря были ниже рекордных уровней 2023 и 2024 годов, но оставались среди исторически высоких значений последнего десятилетия.

Кроме того, продолжается закисление океана. В 2025 году рекордно низкий уровень pH поверхностных вод наблюдался на большей части региона. По данным ВМО, потепление и закисление океана вредят морским экосистемам и людям, чьи доходы зависят от них.

Напомним

Ранее мы писали о том, что температура планеты выросла на 1,39°C, а порог в 1,5°C может быть преодолен к 2030 году. А из-за нехватки финансирования системы мониторинга Земли оказались под угрозой.

Александра Василенко

Новости МираПогода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Всемирная метеорологическая организация
Уганда
Танзания
Организация Объединенных Наций
Нигерия
Тунис
Кения
Алжир
Африка
Демократическая Республика Конго