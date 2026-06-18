Более 3 тысяч погибших за год — ВМО заявила о разрушительных последствиях изменения климата в Африке

Экстремальные погодные и климатические явления в 2025 году затронули по меньшей мере 13 миллионов человек в Африке и привели к более чем 3 тысячам зарегистрированных смертей. Об этом говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации "Состояние климата в Африке 2025", передает УНН.

Детали

По данным ВМО, климатические события имели последствия для всех секторов экономики и общества на континенте. Африка пытается справиться с последствиями экстремальной погоды, однако лишь около 40% стран имеют многорисковые системы раннего предупреждения, необходимые для защиты жизни людей и средств к существованию.

В то же время в ВМО отмечают, что улучшение сотрудничества между метеорологическими службами, агентствами по управлению чрезвычайными ситуациями и местными властями, а также развитие климатических сервисов, в частности сезонных прогнозов, усиливают готовность стран к реагированию.

Доклад "Состояние климата в Африке 2025" содержит региональную оценку ключевых климатических показателей, последствий и рисков. К его подготовке присоединились эксперты, национальные метеорологические и гидрологические службы, климатические центры и партнеры ООН.

Африка нагревается быстрее среднемирового показателя

В ВМО подчеркивают, что Африканский континент нагревается быстрее, чем мир в среднем. Темпы потепления с 1991 года существенно превышают показатели любого из предыдущих 30-летних периодов.

Среднегодовая температура приземного воздуха над сушей в Африке в 2025 году была между третьим и седьмым самым теплым показателем за всю историю наблюдений, в зависимости от использованного набора данных. Она была примерно на 0,51 °C выше среднего показателя 1991-2020 годов.

Самые высокие температурные аномалии зафиксировали в Северной Африке, в частности вдоль средиземноморского побережья Алжира и Туниса. В Южной Африке температурная аномалия была самой низкой и составила +0,21 °C относительно базового периода.

Признаки изменения климата четко прослеживаются по всей Африке — от роста температур и повышения уровня моря до разрушительных наводнений и засух. Этот доклад показывает не только масштаб рисков, но и растущее значение ранних предупреждений, климатических сервисов и скоординированных действий для защиты жизней и средств к существованию — заявила Генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло.

Наводнения, циклоны и засуха

По данным доклада, экстремальная погода существенно ударила по странам Африки. Наводнения составили более половины зарегистрированных климатических событий. В частности, сильные наводнения в Нигерии в мае привели к более чем 200 смертям, а наводнения в Демократической Республике Конго в апреле — к более чем 160 смертям.

Сезон тропических циклонов 2024/2025 годов был особенно активным в южной части Индийского океана. Засуха в Восточной Африке затронула более 8,5 миллиона человек.

В 2025 году количество осадков в регионе Сахеля было выше нормы второй год подряд. В то же время большинство районов Восточной Африки получили меньше осадков, чем обычно, как в длительный, так и в короткий сезоны дождей. В районе Африканского Рога годовые суммы осадков были необычно низкими.

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В Северной Африке годовые суммы осадков вдоль побережья Средиземного моря были ниже нормы. В то же время часть северо-западной Африки впервые за несколько лет получила осадки выше среднего уровня, хотя многолетняя засуха в регионе ослабла не везде.

Ледники Африки потеряли более 90% площади

В ВМО также сообщили, что ледники Африки потеряли более 90% своей площади с конца XIX века. Сейчас ледники на континенте сохраняются только на горе Кения, горе Килиманджаро в Танзании и в горном массиве Рувензори на границе между Угандой и Демократической Республикой Конго.

На Килиманджаро площадь ледников сократилась с 11,4 км² в 1900 году до менее чем 1 км² в последние годы. Несмотря на значительные снегопады в 2025 году, площадь ледников этой горы сейчас составляет около 0,98 км².

Площадь льда на горе Кения и в горах Рувензори за период между 1906 и 2021/2022 годами сократилась соответственно с 1,64 км² до 0,07 км² и с 6,51 км² до 0,38 км².

Уровень моря у побережий Африки растет быстрее среднего мирового показателя

В докладе отмечается, что повышение уровня моря вдоль африканских побережий в 1999–2025 годах в нескольких регионах превышало средний мировой показатель в 3,6 мм в год. Вдоль атлантического побережья Африки этот показатель составил около 4,2 мм в год, вдоль побережья Индийского океана — 5,2 мм в год, а в Красном море — 5,6 мм в год.

Также в регионе продолжается потепление океана и фиксируются распространенные морские волны тепла. В 2025 году теплозапас океана и температура поверхности моря были ниже рекордных уровней 2023 и 2024 годов, но оставались среди исторически высоких значений последнего десятилетия.

Кроме того, продолжается закисление океана. В 2025 году рекордно низкий уровень pH поверхностных вод наблюдался на большей части региона. По данным ВМО, потепление и закисление океана вредят морским экосистемам и людям, чьи доходы зависят от них.

Напомним

Ранее мы писали о том, что температура планеты выросла на 1,39°C, а порог в 1,5°C может быть преодолен к 2030 году. А из-за нехватки финансирования системы мониторинга Земли оказались под угрозой.