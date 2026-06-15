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Ученые раскрыли тайну Дороги гигантов, расположенной в Северной Ирландии

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Ученые доказали вулканическое происхождение Дороги гигантов 60 миллионов лет назад. Процесс длился 5,5 миллиона лет, что меньше предыдущих оценок.

Ученые раскрыли тайну Дороги гигантов, расположенной в Северной Ирландии

Ученые установили истинное происхождение Дороги гигантов в Северной Ирландии. Вместо легендарной битвы великанов, о которой гласит ирландский фольклор, уникальные базальтовые колонны образовались в результате мощной вулканической активности, произошедшей около 60 миллионов лет назад. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, на протяжении веков эту историю передавали из поколения в поколение: как ирландский великан Финн МакКул построил Дорогу гигантов в Северной Ирландии, чтобы сразиться со своим шотландским соперником Бенандоннером, швыряя куски побережья Антрима в море.

Теперь ученые установили, что формирование этого побережья стало следствием интенсивной вулканической активности во время "крупного глобально значимого вулканического события", а не легендарной битвы двух разрушительных великанов. Именно оно привело к появлению примерно 40 000 характерных взаимосвязанных базальтовых колонн около 60 миллионов лет назад.

Геохронологи, исследовавшие происхождение Дороги гигантов, выяснили, что ее формирование длилось 5,5 миллиона лет — на 8 миллионов лет меньше, чем считалось ранее.

Они также установили, что процессы, сформировавшие Дорогу гигантов, были связаны с глобально значимым вулканическим событием, следы которого зафиксированы в породах вплоть до Гренландии.

Базальтовые колонны Дороги гигантов являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Впервые ученые смогли однозначно связать первые лавовые потоки на североірландском плато с той самой вулканической активностью, которая сформировала гигантские базальтовые колонны в Фингаловой пещере на шотландском острове Стаффа — породы, которые ранее считались образовавшимися спустя миллионы лет после Дороги гигантов.

Горные образования в соседних горах Морн, а также на гебридском острове Рам и магматическая активность на острове Скай также связаны с этим вулканическим событием. Это позволяет впервые более точно определить геологический контекст формирования Дороги гигантов и создать новую временную шкалу вулканической активности в Северной Ирландии.

Д-р Саймон Тэпстер, геохронолог Британской геологической службы (BGS), сказал: "По сути, мы собрали воедино мозаику вулканических пород по всей Северной Атлантике, сосредоточившись на Северной Ирландии, и смогли переоценить масштабное глобально значимое вулканическое событие".

"В результате пересмотра временных рамок мы показали, что оно длилось значительно более короткий период".

Дорога гигантов является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одной из величайших природных достопримечательностей Великобритании. Согласно ирландскому фольклору, Финн МакКул создал ее, чтобы перейти в Шотландию и бросить вызов Бенандоннеру, который угрожал его земле, но отступил назад в Ирландию, когда увидел, что его соперник — гораздо более крупный и сильный великан.

Легенда также гласит, что жена Финна, Уна, спасла ситуацию, переодев его в младенца-гиганта. Увидев "отца такого малыша", Бенандоннер испугался и бежал обратно в Шотландию, разрушая мост во время бегства.

Хотя туристы могут отдавать предпочтение легенде, ученые доказали, что Дорога гигантов образовалась, когда густые потоки расплавленной породы поднимались сквозь трещины в земной коре. При охлаждении лавы возникали напряжения, из-за которых порода трескалась на преимущественно шестиугольные колонны, хотя встречаются также четырех-, пяти-, семи- и многоугольные формы.

Исследование Тэпстера является частью более широкой инициативы BGS по лучшему пониманию геологии Великобритании через более точное определение геологического времени в породах.

Он добавил: "Анализируя временные рамки и высокоточную хронологию, мы можем сопоставить их с другими локациями, в частности во Внутренних Гебридах в Шотландии — Малл, Рам, Скай, а также в более широком контексте Гренландии и Фарерских островов".

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Ольга Розгон

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