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Турецкий сухогруз Golden Leo затонул после ракетного удара рф по Одесской области

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Судно с кукурузой затонуло после атаки тремя российскими ракетами 19 июля. Погибли десять человек.

Турецкий сухогруз Golden Leo затонул после ракетного удара рф по Одесской области
Фото: ВМС Украины

В Одесской области затонул турецкий сухогруз Golden Leo, получивший тяжелые повреждения во время российского ракетного удара неделю назад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ.

Детали

По данным СМИ, затонул сухогруз с кукурузой GOLDEN LEO, атакованный тремя российскими крылатыми ракетами Х-59/Х-69 при выходе из порта 19 июля.

В результате атаки погибли десять человек. В сети появились видеокадры.

Напомним

российские войска нанесли удар по двум гражданским торговым судам, которые двигались по украинскому морскому коридору в Черном море под флагами Танзании и Либерии. В результате атаки погиб капитан одного из судов, еще трое человек получили ранения.

Евгений Устименко

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