В Сумской области от тропической малярии умер мужчина

В Сумской области зарегистрировали смертельный случай от тропической малярии. Об этом сообщила заместитель главного государственного санитарного врача Сумской области Галина Зайцева, передает УНН.

Детали

25 мая умер сумчанин, который недавно вернулся из туристической поездки в Танзанию (остров Занзибар) и заболел первичной тропической малярией. Последние случаи малярии в Сумской области регистрировались в 2019 году: 2 в г.Сумы, 1 –г. Конотоп - говорится в сообщении.

Дополнение

Малярия – опасное для жизни заболевание, передающееся через укусы комаров. Подхватить недуг можно почти в 100 странах мира, преимущественно в Африке, Азии, Южной и Северной Америке.

Симптомы малярии появляются через 7-15 дней после укуса инфицированного комара. Первые признаки – лихорадка, головная боль – могут проявляться слабо, что затрудняет выявление болезни.

Если вы вернулись из-за границы и у вас наблюдается слабость, потеря аппетита, тошнота, повышается температура тела, нужно немедленно обратиться к семейному врачу - сказала Галина Зайцева.

Как уберечься от малярии, если вы планируете путешествие в тропические страны Перед поездкой:

обязательно проконсультируйтесь с врачом;

Узнайте, какие профилактические препараты (например, противомалярийные) необходимы для региона, куда вы направляетесь. Малярия требует профилактического приема медикаментов до, во время и после поездки.

защитите себя от укусов комаров;

Используйте репелленты, спите под москитными сетками, носите одежду, закрывающую тело, особенно в вечернее и ночное время.

узнайте о симптомах;

Будьте внимательны к своему состоянию после возвращения. Лихорадка, головная боль, озноб, мышечные боли – это могут быть признаки малярии.

После возвращения: если у вас появились какие-либо симптомы, напоминающие малярию, немедленно обратитесь к врачу, обязательно сообщив о своей поездке в тропическую страну.

Ранняя диагностика и лечение является главным для сохранения жизни.

Напомним

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