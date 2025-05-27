В Україні завершився епідсезон: на ГРВІ перехворіли понад 4,6 млн людей

В Україні офіційно завершився епідемічний сезон 2024/2025. За цей час на ГРВІ перехворіли понад 4,6 млн людей, понад половина з них - діти. Про це пише УНН із посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.

В Україні офіційно завершився епідемічний сезон, який щороку починається восени та закінчується навесні - повідомили в МОЗ.

Деталі

Протягом епідсезону 2024/2025 перехворіло 4 628 292 людей, з них 2 637 562 - діти. Загальна кількість зареєстрованих випадків менша, ніж роком раніше, а рівень захворюваності на COVID-19 знизився у 7,4 раза.

Як уточнили у ЦГЗ МОЗ, кількість перехворілих становить 12,8% від населення країни, і вона на 4% менша, ніж аналогічного періоду сезону 2023-2024 років.

Загалом, з 30 вересня 2024 року по 18 травня 2025 року, з-поміж усіх випадків COVID-19 підтвердили у 18 849 дорослих і 2 514 дітей, решта людей звертались до медиків з застудами, грипом та іншими ГРВІ.

З ускладненнями ГРВІ до лікарень потрапило 126 733 людини (з них 73 999 - діти), меддопомогу внаслідок ускладнень COVID-19 у медзакладах країни отримали 5 680 дорослих і 901 дитина.

Зареєстровано 193 летальні випадки внаслідок ускладнень ГРВІ, COVID-19 та грипу, дев'ять з яких - серед дітей. В усіх випадках у померлих не було профілактичних щеплень проти респіраторно-вірусних інфекцій, зокрема грипу та COVID-19.

"Пік захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 в Україні цього епідсезону був зафіксований у лютому. Протягом квітня та травня спостерігається щотижневе зменшення кількості нових випадків. Наразі в жодному з регіонів України рівні захворюваності на ГРВІ не перевищено, однак віруси грипу досі циркулюють в семи областях", - пише МОЗ.

МОЗ про цьогорічний епідсезон грипу та ГРВІ: є одна тривожна тенденція - велика кількість госпіталізацій