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В Украине завершился эпидсезон: ОРВИ переболели более 4,6 млн человек

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Эпидемический сезон 2024/2025 официально завершился. ОРВИ переболели более 4,5 млн украинцев, из них больше половины - дети, уровень заболеваемости COVID-19 снизился в 7,4 раза.

В Украине завершился эпидсезон: ОРВИ переболели более 4,6 млн человек

В Украине официально завершился эпидемический сезон 2024/2025. За это время ОРВИ переболели более 4,6 млн человек, более половины из них - дети. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

В Украине официально завершился эпидемический сезон, который ежегодно начинается осенью и заканчивается весной

- сообщили в Минздраве.

Детали

В течение эпидсезона 2024/2025 переболело 4 628 292 человек, из них 2 637 562 - дети. Общее количество зарегистрированных случаев меньше, чем годом ранее, а уровень заболеваемости COVID-19 снизился в 7,4 раза.

Как уточнили в ЦОЗ Минздрава, количество переболевших составляет 12,8% от населения страны, и оно на 4% меньше, чем аналогичного периода сезона 2023-2024 годов.

В общем, с 30 сентября 2024 года по 18 мая 2025 года, из всех случаев COVID-19 подтвердили у 18 849 взрослых и 2 514 детей, остальные люди обращались к медикам с простудами, гриппом и другими ОРВИ.

С осложнениями ОРВИ в больницы попало 126 733 человека (из них 73 999 - дети), медпомощь в результате осложнений COVID-19 в медучреждениях страны получили 5 680 взрослых и 901 ребенок.

Зарегистрировано 193 летальных случая в результате осложнений ОРВИ, COVID-19 и гриппа, девять из которых - среди детей. Во всех случаях у умерших не было профилактических прививок против респираторно-вирусных инфекций, в частности гриппа и COVID-19.

"Пик заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 в Украине в этом эпидсезоне был зафиксирован в феврале. В течение апреля и мая наблюдается еженедельное уменьшение количества новых случаев. Сейчас ни в одном из регионов Украины уровни заболеваемости ОРВИ не превышены, однако вирусы гриппа до сих пор циркулируют в семи областях", - пишет Минздрав.

Минздрав о нынешнем эпидсезоне гриппа и ОРВИ: есть одна тревожная тенденция - большое количество госпитализаций21.02.25, 16:21 • 24994 просмотра

Яна Соколовская

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