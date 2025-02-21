Минздрав о нынешнем эпидсезоне гриппа и ОРВИ: есть одна тревожная тенденция - большое количество госпитализаций

В Украине с начала эпидсезона, который начался в конце 2024 года, гриппом и ОРВИ заболело в целом почти 2,5 млн человек. Однако в этом году есть одна тревожная тенденция - большое количество госпитализаций. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона, передает УНН.

За этот период заболело уже почти 2,5 млн человек гриппом, ОРВИ, в том числе COVID-19. Если смотреть на динамику, то по сравнению с предыдущим эпидсезоном это на 15% меньше, чем было тогда. Но в этом году у нас есть одна тревожная тенденция - большое количество госпитализаций, - сказал Ляшко.

По его словам, сейчас с ОРВИ в больницах находится почти 6 тыс. человек, в том числе где-то около 10% в отделениях интенсивной терапии.

Ляшко пояснил, что ОРВИ часто приводят к осложнениям и в частности у не вакцинированных от гриппа и COVID-19 людей.

Поэтому мы это сейчас и отмечаем, то что большое количество пневмоний, требующих госпитализации и провождения лечения стационарного под наблюдением врачей, - сообщил Ляшко.

Министр подчеркнул, что ОРВИ, грипп - это не так называемые банальные инфекции и не нужно заниматься самолечением, нужно всегда лечиться под наблюдением и консультацией врача.

Кроме того, министр отметил, что ситуация в целом контролируемая на территории всей страны.

Дополнение

18 февраля заместитель Генерального директора Центра общественного здоровья при Минздраве Алексей Даниленко сообщал, что в Украине в ближайшее время уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ должен пойти на снижение.

Даниленко сообщил, что в Украине за текущий эпидемический сезон, то есть с 30 сентября заболело гриппом и ОРВИ всего около 2,5 млн человек.

С 10 по 16 февраля зафиксировано 206 тыс. случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. 60% заболеваемости - среди детей. В Хмельницкой области превышение эпидемического порога - на высоком уровне.

Даниленко сообщил, что в Украине за текущий эпидемический сезон, то есть с 30 сентября заболело гриппом и ОРВИ всего около 2,5 млн человек.

С 10 по 16 февраля зафиксировано 206 тыс. случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. 60% заболеваемости - среди детей. В Хмельницкой области превышение эпидемического порога - на высоком уровне.

По его словам, с начала эпидсезона COVID-19 заболело менее 18 тыс. человек.