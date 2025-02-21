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МОЗ про цьогорічний епідсезон грипу та ГРВІ: є одна тривожна тенденція - велика кількість госпіталізацій

Київ • УНН

 • 24756 перегляди

В Україні з початку епідсезону на грип та ГРВІ захворіло 2,5 млн людей, що на 15% менше ніж торік. Проте цього року спостерігається тривожна тенденція - близько 6 тис. госпіталізованих, з яких 10% у реанімації.

В Україні з початку епідсезону, який розпочався наприкінці 2024 року, на грип та ГРВІ захворіло загалом майже 2,5 млн людей. Проте цього року є одна тривожна тенденція - велика кількість госпіталізацій. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, передає УНН.

За цей період захворіло вже майже 2,5 млн людей на грип, ГРВІ, в тому числі на COVID-19. Якщо дивитися на динаміку, то порівняно з попереднім епідсезоном це на 15% менше, ніж було тоді. Але цього року в нас є одна тривожна тенденція - велика кількість госпіталізацій,

- сказав Ляшко.

За його словами, наразі з ГРВІ в лікарнях перебуває майже 6 тис. осіб, в тому числі десь близько 10% у відділеннях інтенсивної терапії.

Ляшко пояснив, що ГРВІ часто призводять до ускладнень й зокрема у не вакцинованих від грипу та COVID-19 людей.

Тому ми це зараз й відмічаємо, те що велика кількість пневмоній, які потребують госпіталізації й проводження лікування стаціонарного під наглядом лікарів,

- повідомив Ляшко.

Міністр наголосив, що ГРВІ, грип - це не так звані банальні інфекції й не потрібно займатися самолікуванням, потрібно завжди лікуватися під наглядом й консультацією лікаря.

Окрім того, міністр зазначив, що ситуація в цілому контрольована на території всієї країни.

Доповнення

18 лютого заступник Генерального директора Центру громадського здоровʼя при МОЗ Олексій Даниленко повідомляв, що в Україні найближчим часом рівень захворюваності на грип та ГРВІ повинен піти на зниження.

Даниленко повідомив, що в Україні за поточний епідемічний сезон, тобто з 30 вересня захворіло на грип та ГРВІ всього близько 2,5 млн людей.

З 10 по 16 лютого зафіксовано 206 тис. випадків захворювань на грип та ГРВІ. 60% захворюваності - серед дітей. У Хмельницькій області перевищення епідемічного порогу - на високому рівні.

Даниленко повідомив, що в Україні за поточний епідемічний сезон, тобто з 30 вересня захворіло на грип та ГРВІ всього близько 2,5 млн людей.

З 10 по 16 лютого зафіксовано 206 тис. випадків захворювань на грип та ГРВІ. 60% захворюваності - серед дітей. У Хмельницькій області перевищення епідемічного порогу - на високому рівні.

За його словами, з початку епідсезону на COVID-19 захворіло менше ніж 18 тис. осіб.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоЗдоров'я
viktor-liashkoВіктор Ляшко
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