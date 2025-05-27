У Сумській області від тропічної малярії помер чоловік
Київ • УНН
В Сумській області зафіксовано летальний випадок тропічної малярії у чоловіка, який нещодавно повернувся з подорожі до Танзанії. Останні випадки малярії в області були зареєстровані у 2019 році.
У Сумській області зареєстрували смертельний випадок від тропічної малярії. Про це повідомила заступник головного державного санітарного лікаря Сумської області Галина Зайцева, передає УНН.
Деталі
25 травня помер сумчанин, який нещодавно повернувся з туристичної поїздки до Танзанії (острів Занзібар) і захворів на первинну тропічну малярію. Останні випадки малярії в Сумській області реєструвались у 2019 році: 2 у м.Суми, 1 –м. Конотоп
Доповнення
Малярія – загрозливе для життя захворювання, що передається через укуси комарів. Підхопити недугу можна майже у 100 країнах світу, переважно в Африці, Азії, Південній та Північній Америці.
Симптоми малярії з’являються через 7-15 днів після укусу інфікованого комара. Перші ознаки – лихоманка, головний біль – можуть проявлятися слабко, що ускладнює виявлення хвороби.
Якщо ви повернулися з-за кордону й у вас спостерігається слабкість, втрата апетиту, нудота, підвищується температура тіла, потрібно негайно звернутись до сімейного лікаря
Як вберегтися від малярії, якщо ви плануєте подорож до тропічних країн Перед поїздкою:
- обов'язково проконсультуйтеся з лікарем;
Дізнайтеся, які профілактичні препарати (наприклад, протималярійні) необхідні для регіону, куди ви прямуєте. Малярія потребує профілактичного прийому медикаментів до, під час та після поїздки.
- захистіть себе від укусів комарів;
Використовуйте репеленти, спіть під москітними сітками, носіть одяг, що закриває тіло, особливо у вечірній та нічний час.
- дізнайтеся про симптоми;
Будьте уважні до свого стану після повернення. Лихоманка, головний біль, озноб, м'язові болі – це можуть бути ознаки малярії.
Після повернення: якщо у вас з'явилися будь-які симптоми, що нагадують малярію, негайно зверніться до лікаря, обов'язково повідомивши про свою подорож до тропічної країни.
Рання діагностика та лікування є головним для збереження життя.
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