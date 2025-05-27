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The Guardian

У Сумській області від тропічної малярії помер чоловік

Київ • УНН

 • 510 перегляди

В Сумській області зафіксовано летальний випадок тропічної малярії у чоловіка, який нещодавно повернувся з подорожі до Танзанії. Останні випадки малярії в області були зареєстровані у 2019 році.

У Сумській області від тропічної малярії помер чоловік

У Сумській області зареєстрували смертельний випадок від тропічної малярії. Про це повідомила заступник головного державного санітарного лікаря Сумської області Галина Зайцева, передає УНН.

Деталі

25 травня помер сумчанин, який нещодавно повернувся з туристичної поїздки до Танзанії (острів Занзібар) і захворів на первинну тропічну малярію. Останні випадки малярії в Сумській області реєструвались у 2019 році: 2 у м.Суми, 1 –м. Конотоп

- йдеться в повідомленні. 

Доповнення

Малярія – загрозливе для життя захворювання, що передається через укуси комарів. Підхопити недугу можна майже у 100 країнах світу, переважно в Африці, Азії, Південній та Північній Америці.

Симптоми малярії з’являються через 7-15 днів після укусу інфікованого комара. Перші ознаки – лихоманка, головний біль – можуть проявлятися слабко, що ускладнює виявлення хвороби.

Якщо ви повернулися з-за кордону й у вас спостерігається слабкість, втрата апетиту, нудота, підвищується температура тіла, потрібно негайно звернутись до сімейного лікаря

- сказала Галина Зайцева.

Як вберегтися від малярії, якщо ви плануєте подорож до тропічних країн Перед поїздкою:  

  • обов'язково проконсультуйтеся з лікарем;

    Дізнайтеся, які профілактичні препарати (наприклад, протималярійні) необхідні для регіону, куди ви прямуєте. Малярія потребує профілактичного прийому медикаментів до, під час та після поїздки.

    • захистіть себе від укусів комарів;

      Використовуйте репеленти, спіть під москітними сітками, носіть одяг, що закриває тіло, особливо у вечірній та нічний час.

      • дізнайтеся про симптоми;

        Будьте уважні до свого стану після повернення. Лихоманка, головний біль, озноб, м'язові болі – це можуть бути ознаки малярії.

        Після повернення: якщо у вас з'явилися будь-які симптоми, що нагадують малярію, негайно зверніться до лікаря, обов'язково повідомивши про свою подорож до тропічної країни.

        Рання діагностика та лікування є головним для збереження життя.

        Нагадаємо

        В Україні офіційно завершився епідемічний сезон 2024/2025. За цей час на ГРВІ перехворіли понад 4,6 млн людей, понад половина з них - діти. 

        Яна Соколівська

        Яна Соколівська

        СуспільствоЗдоров'я
        Сумська область
        Танзанія
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