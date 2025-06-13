Международный день метания топора и швейной машинки: что празднуют сегодня

Сегодня, 13 июня отмечается Национальный день швейной машины и Международный день метания топора, передает УНН.

День швейной машинки

Ежегодно 13 июня отмечается Национальный день швейной машины.

До изобретения швейной машины портные и швеи создавали одежду вручную, стежок за стежком. Изобретение швейной машины вызвало революционные изменения. Оно не только дало толчок развитию целой отрасли, но и изменило наш взгляд на одежду, которую мы носим.

Английский изобретатель Томас Сейнт получил первый патент на конструкцию швейной машины в 1790 году. Он намеревался использовать свою конструкцию для шитья по коже и холсту. Однако он никогда не рекламировал ее, и никаких доказательств ее существования, кроме его чертежей, найти не удалось. В 1874 году Уильям Ньютон Вилсон нашел чертежи Сейнта в Лондонском патентном бюро. С небольшими изменениями Вилсон построил рабочую модель. В настоящее время модель Вилсон находится в Лондонском научном музее. Среди других изобретателей швейных машин:

Уолтер Хант изобрел первую американскую швейную машину челночного стежка в 1832 году;

Джон Гриноу запатентовал первую швейную машину в Соединенных Штатах в 1842 году;

В 1851 году другой изобретатель, Исаак Зингер, разработал модель швейной машины, которая выдержала испытание временем и заставила его подать в суд на Элиаса Хоу за нарушение патентных прав.

Международный день метания топора

Этот день был создан, чтобы поощрить спортивных людей попробовать себя в историческом прошлом, снять стресс и просто развлечься с друзьями и семьей.

По всему миру клубы метания топоров откроют свои двери, чтобы каждый мог попробовать этот вид спорта бесплатно.

Существует Всемирная лига метания топоров (WATL). Она была основана в 2017 году представителями Канады, Соединенных Штатов, Бразилии и Ирландии. В ее состав входят 19 стран, занимающихся метанием топоров. Среди членов более 200 компаний-членов (филиалов). Она организует международные турниры, такие как Открытый чемпионат США, Открытый чемпионат Канады, Открытый чемпионат Европы, Открытый чемпионат Северной Америки по метанию топоров, Открытый чемпионат Южной Америки по метанию топоров, и, самый известный, Чемпионат мира по метанию топоров.

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Всемирный день софтбола

13 июня отмечается Всемирный день софтбола. Этот день чествует историческое заявление Международного олимпийского комитета (МОК) от 13 июня 1991 года о том, что женский софтбол будет добавлен в программу летних Олимпийских игр.

День освобождения Мариуполя от российских оккупантов в 2014 году

Сегодня отмечается День освобождения Мариуполя от российских захватчиков в 2014 году. Операция от оккупантов длилась несколько часов и обошлась без жертв среди украинских военных и мирного населения.

Освобождение Мариуполя осуществлялось силами спецбатальона "Азов", двух рот батальона "Днепр-1", 1-й бригады Национальной гвардии и 79-й отдельной аэромобильной бригады.

5 террористов были убиты, 17 - ранены, 20 - взяты в плен. В украинских подразделениях в ходе зачистки были ранены четыре бойца. Никто из мирных жителей Мариуполя во время спецоперации не пострадал.

В 2022 году россияне снова вторглись в Мариуполь. Оборона города продолжалась с 24 февраля по 20 мая. То есть 86 дней из которых 82 в полном окружении россиян.

Основу гарнизона защитников Мариуполя составлял полк Национальной гвардии Украины "Азов", подразделения береговой охраны ГПСУ, патрульной полиции и местной теробороны.

В настоящее время Мариуполь находится под временной оккупацией рф.

рф планирует расширить порт Мариуполя для масштабного вывоза украинских ресурсов - ЦНС

Международный день распространения информации об альбинизме

Ежегодно 13 июня отмечается Международный день распространения информации об альбинизме, посвященный правам людей, рожденных с альбинизмом, и направленный на повышение осведомленности и понимания этого генетического заболевания.

Альбинизм характеризуется отсутствием пигмента меланина в коже, волосах и глазах. По данным Национальных институтов здравоохранения, альбинизм - это редкое заболевание. Во всем мире альбинизмом страдает каждый 20 000 человек. Это расстройство наиболее распространено в некоторых частях Африки. Примерно каждый четвертый человек в Южной Африке имеет альбинизм. В Танзании считается, что это генетическое заболевание может иметь только один человек из 1400.

13 июня Церковь чтит память святой мученицы Акилины, день памяти святого Трифилия, епископа Левкусии Кипрской и преподобного Антония Падуанского.

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