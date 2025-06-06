Пять комедийных сериалов, которые поднимут вам настроение: что посмотреть в выходные

После тяжелой недели нет ничего лучше, чем уединиться с хорошим комедийным сериалом. Даже если настроение не слишком веселое, дайте себе шанс немного расслабиться и отпустить заботы. УНН предлагает подборку сериалов, которые можно посмотреть в свободное время.

Праведные Джемстоуны (The Righteous Gemstones) 2019-2025

Это черная комедия, которая рассказывает о семье телевизионных евангелистов — Джемстоунов. Они живут роскошно за счет пожертвований своих многочисленных сторонников. Внешне они позиционируют себя как набожная христианская семья, однако за кулисами — это история о лицемерии, жадности, внутренних конфликтах и борьбе за власть.

Жанр: Драма, Комедия;

Страна: США;

Режиссер: Дэвид Гордон Грин, Джоди Хилл, Дэнни МакБрайд;

Актеры: Гэвин Манн, Джон Гудмен, Дэнни МакБрайд, Адам ДеВайн, Эди Паттерсон, Кэссиду Фримен.

Наследники (Succession) 2018–2023

Кендалл Рой всю жизнь стремился завоевать признание своего отца — влиятельного владельца крупной корпорации. Однако Логан Рой неизменно фокусировался на слабостях сына, игнорируя его усилия соответствовать высоким ожиданиям. Когда наступает момент передать бразды правления компании преемнику, Кендалл убежден, что именно он заслуживает стать наследником. Однако Логан считает его недостаточно сильным и решительным, заставляя сына искать другие способы доказать свою состоятельность.

Жанр: Драма, Комедия;

Страна: США;

Режиссер: Марк Майлод, Андрей Перех, Роберт Пульчини;

Актеры: Николас Браун, Брайан Кокс, Киран Калкин, Питер Фридман, Мэттью Макфедиен, Алан Рак, Сара Снук, Джереми Стронг, Дж. Смит-Кэмерон.

Покерфейс (Poker Face) 2023

Чарли Кейл — дерзкая, замкнутая и неудачливая женщина с уникальной способностью безошибочно чувствовать ложь. Она работает официанткой в элитном казино Лас-Вегаса, и со временем ее талант становится ключом к раскрытию таинственных инцидентов и преступлений. Умение отличать правду от вымысла не только помогает ей выводить преступников на чистую воду, но и спасает жизнь. Погрузившись в мир смертельных рисков, Чарли начинает новую, непредсказуемую главу своей жизни.

Жанр: Детектив, Комедия;

Страна: США;

Режиссер: Райан Джонсон, Иэн Б. МакДональд, Тиффани Джонсон;

Актеры: Наташа Лионн, Эдриен Броуди, Бенджамин Бретт, Элайджа Джордж, Роберт Лофтус, Саймон Гелберг, Брендон Майкл Холл, Педро Голливуд.

Джентльмены (The Gentlemen) 2024–2026

Это история Эдди Голстеда, который после смерти отца получает в наследство роскошное поместье. Но быстро становится понятно, что эта недвижимость — не просто наследство. Поместье оказывается ключевым элементом криминальной империи Микки Пирсона, связанной с прибыльным, но незаконным бизнесом. Чтобы понять истинную ценность полученного, Эдди придется погрузиться в опасный мир, где все построено на тайнах, власти и теневых сделках.

Жанр: Комедия;

Страна: Великобритания, США;

Режиссер: Гай Ричи, Дэвид Кеффри, Эрен Криви;

Актеры: Тео Джеймс, Кая Скоделарио, Дэниел Инґс, Джоэли Ричардсон, Винни Джонс, Алексис Родни.

Репетиция (The Rehearsal) 2022

После короткой паузы, во время которой отдыхал и готовил новые идеи, Нейтан Филдер снова возвращается на экраны в новом проекте, где сам оказывается в центре событий. В этот раз он исследует, как один человек может противостоять вызовам современного мира. Вооруженный командой актеров и ограниченными техническими ресурсами, герой создает сложные инсценировки реальных, часто кризисных ситуаций. Цель — отработать потенциальные сценарии, которые могут возникнуть в повседневной жизни, и попытаться найти лучшие способы реагирования.

Жанр: Комедия, Документальные;

Страна: США;

Режиссер: Натан Филдер;