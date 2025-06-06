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Заміщення радянських комплектуючих: Україна стикається з юридичними і технічними бар’єрами у сфері ремонту військової техніки та авіації
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Заміщення радянських комплектуючих: Україна стикається з юридичними і технічними бар’єрами у сфері ремонту військової техніки та авіації

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П’ять комедійних серіалів, які підіймуть вам настрій: що подивитися у вихідні

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П’ять комедійних серіалів, які підіймуть вам настрій: що подивитися у вихідні

Київ • УНН

 • 21140 перегляди

Добірка комедійних серіалів для відпочинку після важкого тижня. У добірці "Праведні Джемстоуни", "Спадкоємці", "Покерфейс", "Джентльмени" та "Репетиція".

П’ять комедійних серіалів, які підіймуть вам настрій: що подивитися у вихідні

Після важкого тижня немає нічого кращого, ніж усамітнитися з хорошим комедійним серіалом. Навіть якщо настрій не надто веселий, дайте собі шанс трохи розслабитися й відпустити турботи. УНН пропонує добірку серіалів, які можна переглянути у вільний час.

Праведні Джемстоуни (The Righteous Gemstones) 2019-2025

Це чорна комедія, яка розповідає про родину телевізійних євангелістів — Джемстоунів. Вони живуть розкішно за рахунок пожертв своїх численних прихильників. Зовні вони позиціонують себе як побожна християнська сім'я, однак за лаштунками — це історія про лицемірство, жадібність, внутрішні конфлікти та боротьбу за владу.

  • Жанр: Драма, Комедія;
    • Країна: США;
      • Режисер: Дейвід Ґордон Ґрін, Джоді Гілл, Денні МакБрайд;
        • Актори: Гевін Манн, Джон Ґудмен, Денні МакБрайд, Адам ДеВайн, Еді Паттерсон, Кессіду Фрімен.

          Спадкоємці (Succession) 2018–2023

          Кендалл Рой усе життя прагнув завоювати визнання свого батька — впливового власника великої корпорації. Проте Логан Рой незмінно фокусувався на слабкостях сина, ігноруючи його зусилля відповідати високим очікуванням. Коли настає момент передати кермо компанії наступнику, Кендалл переконаний, що саме він заслуговує стати спадкоємцем. Однак Логан вважає його недостатньо сильним і рішучим, змушуючи сина шукати інші способи довести свою спроможність.

          • Жанр: Драма, Комедія;
            • Країна: США;
              • Режисер: Марк Майлод, Андрій Перех, Роберт Пульчіні;
                • Актори: Ніколас Браун, Брайан Кокс, Кіран Калкін, Пітер Фрідман, Меттью Макфедієн, Алан Рак, Сара Снук, Джеремі Стронг, Дж. Сміт-Кемерон.

                  Покерфейс (Poker Face) 2023

                  Чарлі Кейл — зухвала, замкнена й невдачлива жінка з унікальною здатністю безпомилково відчувати брехню. Вона працює офіціанткою в елітному казино Лас-Вегаса, і з часом її талант стає ключем до розкриття таємничих інцидентів і злочинів. Уміння відрізняти правду від вигадки не лише допомагає їй виводити злочинців на чисту воду, а й рятує життя. Занурившись у світ смертельних ризиків, Чарлі починає нову, непередбачувану главу свого життя.

                  • Жанр: Детектив, Комедія;
                    • Країна: США;
                      • Режисер: Райан Джонсон, Ієн Б. МакДональд, Тіффані Джонсон;
                        • Актори: Наташа Ліонн, Едріен Броуді, Бенджамін Бретт, Елайджа Джордж, Роберт Лофтус, Саймон Гелберг, Брендон Майкл Голл, Педро Голлівуд.

                          Джентльмени (The Gentlemen) 2024–2026

                          Це історія Едді Голстеда, який після смерті батька отримує у спадок розкішний маєток. Але швидко стає зрозуміло, що ця нерухомість — не просто спадок. Маєток виявляється ключовим елементом кримінальної імперії Міккі Пірсона, пов'язаної з прибутковим, але незаконним бізнесом. Щоб зрозуміти справжню цінність отриманого, Едді доведеться зануритися в небезпечний світ, де все побудовано на таємницях, владі та тіньових угодах.

                          • Жанр: Комедія;
                            • Країна: Велика Британія, США;
                              • Режисер: Ґай Річі, Девід Кеффрі, Ерен Кріві;
                                • Актори: Тео Джеймс, Кая Скоделаріо, Деніел Інґс, Джоелі Річардсон, Вінні Джонс, Алексіс Родні.

                                  Репетиція (The Rehearsal) 2022

                                  Після короткої паузи, під час якої відпочивав і готував нові ідеї, Нейтан Філдер знову повертається на екрани у новому проєкті, де сам опиняється в центрі подій. Цього разу він досліджує, як одна людина може протистояти викликам сучасного світу. Озброєний командою акторів і обмеженими технічними ресурсами, герой створює складні інсценування реальних, часто кризових ситуацій. Мета — відпрацювати потенційні сценарії, які можуть виникнути в повсякденному житті, і спробувати знайти найкращі способи реагування.

                                  • Жанр: Комедія, Документальні;
                                    • Країна: США;
                                      • Режисер: Натан Філдер;
                                        • Актори: Натан Філдер, К. Тодд Фріман, Тоні Нейшен, Ґіґі Бурґдорф.
                                          Ольга Розгон

                                          Ольга Розгон

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                                          Brent Oil
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