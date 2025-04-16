В Киево-Печерской Лавре установили освященный крест на Троицкую надвратную церковь

В Киево-Печерской Лавре освятили и установили отреставрированный крест на Троицкую надвратную церковь. Об этом сообщили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций, пишет УНН.

В Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" освятили и установили последний отреставрированный крест на Троицкую надвратную церковь

Сообщается, что обряд освящения креста на Соборной площади совершил наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Православной Церкви Украины епископ Авраамий. В министерстве добавили, что установка этого элемента знаменует старт завершающего этапа реставрации одного из древнейших и ценнейших архитектурных памятников и святынь Украины.

В дни, когда Украина переживает тяжелые испытания, возвращение креста на святыню является утверждением того, что мы стоим, заботимся и сохраняем свое