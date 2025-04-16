В Киево-Печерской Лавре установили освященный крест на Троицкую надвратную церковь
Киев • УНН
В Киево-Печерской Лавре освятили и установили отреставрированный крест на Троицкую надвратную церковь. Установка креста знаменует старт завершающего этапа реставрации памятника.
В Киево-Печерской Лавре освятили и установили отреставрированный крест на Троицкую надвратную церковь. Об этом сообщили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций, пишет УНН.
В Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" освятили и установили последний отреставрированный крест на Троицкую надвратную церковь
Сообщается, что обряд освящения креста на Соборной площади совершил наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Православной Церкви Украины епископ Авраамий. В министерстве добавили, что установка этого элемента знаменует старт завершающего этапа реставрации одного из древнейших и ценнейших архитектурных памятников и святынь Украины.
В дни, когда Украина переживает тяжелые испытания, возвращение креста на святыню является утверждением того, что мы стоим, заботимся и сохраняем свое
Справочно
Троицкая церковь - одно из немногих сооружений на территории Лавры, сохранившееся практически без перестроек со времен Украины-Руси. В эпоху Ивана Мазепы она была украшена в стиле украинского барокко, дополнена лепниной и живописью.
Церковь расположена над Святыми Вратами, которые являются главным входом в Лавру, которая на протяжении веков оставалась одним из самых почитаемых сакральных мест столицы Украины.
Дополнение
В начале марта в Киево-Печерской лавре частично обрушился крест на куполе одного из храмов. Работники ГСЧС с помощью подъемника безопасно демонтировали и спустили его на землю.