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The Guardian

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У Києво-Печерській лаврі встановлять хрест на Троїцьку надбрамну церкву: озвучені дата і час

Київ • УНН

 • 10858 перегляди

У середу, 15 квітня, відбудеться освячення та встановлення хреста на Троїцьку надбрамну церкву в Києво-Печерській лаврі. Сама церква є унікальною спорудою, що збереглася з часів Київської Русі.

У Києво-Печерській лаврі встановлять хрест на Троїцьку надбрамну церкву: озвучені дата і час

У середу, 15 квітня, о 12:00 у Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" відбудеться освячення та встановлення хреста на Троїцьку надбрамну церкву. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України у Facebook, передає УНН.

Деталі

Церемонія освячення і встановлення хреста відбудеться на Соборній площі Києво-Печерської лаври. Сама Троїцька надбрамна церква була збудована на початку XII століття, а точніше - в 1106—1108 роках на кошти чернігівського князя Святослава Давидовича. Сьогодні вона є єдиною серед наземних споруд Лаври, що збереглася неушкодженою з часів Київської Русі: вона не була зруйнована ані під час навали орди монгольського хана Батия в 1240 році, ані під час землетрусу, що стався за 10 років до того.

За часів гетьмана Івана Мазепи церкву оздобили унікальною ліпниною і розписами.

Ця подія знаменує собою новий етап у відновленні однієї з найдавніших святинь Києво-Печерської лаври. Зведена у XII столітті чернігівським князем Миколою Святошею, Троїцька надбрамна церква зберегла свою первісну архітектуру — унікальне явище для української сакральної спадщини

– заявили у Мінкульті.

Нагадаємо

На початку березня у Києво-Печерській лаврі частково завалився хрест на куполі одного з храмів. Працівники ДСНС за допомогою підіймача безпечно демонтували та спустили його на землю.

Євген Устименко

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