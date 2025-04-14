В Киево-Печерской лавре установят крест на Троицкую надвратную церковь: озвучены дата и время

В среду, 15 апреля, в 12:00 в Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" состоится освящение и установка креста на Троицкую надвратную церковь. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины в Facebook, передает УНН.

Детали

Церемония освящения и установки креста состоится на Соборной площади Киево-Печерской лавры. Сама Троицкая надвратная церковь была построена в начале XII века, а точнее - в 1106—1108 годах на средства черниговского князя Святослава Давидовича. Сегодня она является единственной среди наземных сооружений Лавры, сохранившейся в неповрежденном виде со времен Киевской Руси: она не была разрушена ни во время нашествия орды монгольского хана Батыя в 1240 году, ни во время землетрясения, произошедшего за 10 лет до этого.

Во времена гетмана Ивана Мазепы церковь украсили уникальной лепниной и росписями.

Это событие знаменует собой новый этап в восстановлении одной из древнейших святынь Киево-Печерской лавры. Возведенная в XII веке черниговским князем Николаем Святошей, Троицкая надвратная церковь сохранила свою первоначальную архитектуру — уникальное явление для украинского сакрального наследия – заявили в Минкульте.

Напомним

В начале марта в Киево-Печерской лавре частично обрушился крест на куполе одного из храмов. Сотрудники ГСЧС с помощью подъемника безопасно демонтировали и спустили его на землю.