У Києво-Печерській Лаврі встановили освячений хрест на Троїцьку надбрамну церкву

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 19591 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 85452 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 45383 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 50864 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

16 квітня, 08:19 • 57589 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 101101 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 91834 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 35926 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60889 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 110302 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.9м/с
46%
Популярнi новини

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 101900 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 61058 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 35334 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 29402 перегляди

Петиція про підвищення зарплат вчителям набрала потрібну кількість голосів

10:17 • 17925 перегляди
Публікації

Злив про обшук: співробітниця АРМА могла діяти "за вказівкою", але зізнатися в цьому побоїться

14:30 • 1304 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 85459 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 102505 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 101107 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 91838 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 61483 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 31616 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 32520 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 33648 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 35822 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

У Києво-Печерській Лаврі встановили освячений хрест на Троїцьку надбрамну церкву

Київ • УНН

 • 3674 перегляди

У Києво-Печерській Лаврі освятили та встановили відреставрований хрест на Троїцьку надбрамну церкву. Встановлення хреста знаменує старт завершального етапу реставрації памʼятки.

У Києво-Печерській Лаврі встановили освячений хрест на Троїцьку надбрамну церкву

У Києво-Печерській Лаврі освятили та встановили відреставрований хрест на Троїцьку надбрамну церкву. Про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій, пише УНН.

У Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" освятили та встановили останній відреставрований хрест на Троїцьку надбрамну церкву

- повідомили в міністерстві.

Повідомляється, що обряд освячення хреста на Соборній площі звершив намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної Церкви України єпископ Авраамій. В міністерстві додали, що встановлення цього елемента знаменує старт завершального етапу реставрації однієї з найдавніших і найцінніших архітектурних памʼяток та святинь України.

У дні, коли Україна переживає важкі випробування, повернення хреста на святиню є твердженням того, що ми стоїмо, дбаємо та зберігаємо своє

- підсумували у Міністерстві.

Довідково

Троїцька церква - одна з небагатьох споруд на території Лаври, що збереглася практично без перебудов з часів України-Русі. У добу Івана Мазепи вона була оздоблена у стилі українського бароко, доповнена ліпниною і живописом.

Церква розташована над Святою Брамою, що є головним входом до Лаври, яка впродовж століть залишалася одним із найшанованіших сакральних місць столиці України.

Доповнення

На початку березня у Києво-Печерській лаврі частково завалився хрест на куполі одного з храмів. Працівники ДСНС за допомогою підіймача безпечно демонтували та спустили його на землю.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоКиїв
Україна
Київ
Brent
$65.56
Bitcoin
$83,770.10
S&P 500
$5,314.75
Tesla
$247.33
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,328.45
Ethereum
$1,569.40