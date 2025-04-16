У Києво-Печерській Лаврі встановили освячений хрест на Троїцьку надбрамну церкву

У Києво-Печерській Лаврі освятили та встановили відреставрований хрест на Троїцьку надбрамну церкву. Про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій, пише УНН.

У Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" освятили та встановили останній відреставрований хрест на Троїцьку надбрамну церкву - повідомили в міністерстві.

Повідомляється, що обряд освячення хреста на Соборній площі звершив намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної Церкви України єпископ Авраамій. В міністерстві додали, що встановлення цього елемента знаменує старт завершального етапу реставрації однієї з найдавніших і найцінніших архітектурних памʼяток та святинь України.

У дні, коли Україна переживає важкі випробування, повернення хреста на святиню є твердженням того, що ми стоїмо, дбаємо та зберігаємо своє - підсумували у Міністерстві.

Довідково

Троїцька церква - одна з небагатьох споруд на території Лаври, що збереглася практично без перебудов з часів України-Русі. У добу Івана Мазепи вона була оздоблена у стилі українського бароко, доповнена ліпниною і живописом.

Церква розташована над Святою Брамою, що є головним входом до Лаври, яка впродовж століть залишалася одним із найшанованіших сакральних місць столиці України.

Доповнення

На початку березня у Києво-Печерській лаврі частково завалився хрест на куполі одного з храмів. Працівники ДСНС за допомогою підіймача безпечно демонтували та спустили його на землю.