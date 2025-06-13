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Міжнародний день метання сокири та швейної машинки: що святкують сьогодні

Київ • УНН

 • 1222 перегляди

Сьогодні відзначають День швейної машини, Міжнародний день метання сокири, Всесвітній день софтболу, День визволення Маріуполя та Міжнародний день поширення інформації про альбінізм.

Міжнародний день метання сокири та швейної машинки: що святкують сьогодні

Сьогодні, 13 червня відзначається Національний день швейної машини та Міжнародний день метання сокири, передає УНН.

День швейної машинки

Щороку 13 червня відзначається Національний день швейної машини.

До винаходу швейної машини кравці та швачки створювали одяг вручну, стібок за стібком. Винахід швейної машини викликав революційні зміни. Воно не тільки дало поштовх розвитку цілої галузі, а й змінило наш погляд на одяг, який ми носимо.

Англійський винахідник Томас Сейнт отримав перший патент на конструкцію швейної машини у 1790 році. Він мав намір використовувати свою конструкцію для шиття по шкірі та полотну. Однак він ніколи не рекламував її, і жодних доказів її існування, крім його креслень, знайти не вдалося. В 1874 Вільям Ньютон Вілсон знайшов креслення Сейнта в Лондонському патентному бюро. З невеликими змінами Вілсон збудував робочу модель. В даний час модель Вілсон знаходиться в Лондонському науковому музеї. Серед інших винахідників швейних машин:

  • Уолтер Хант винайшов першу американську швейну машину човникового стібка 1832 року;
    • Джон Гріноу запатентував першу швейну машину у Сполучених Штатах у 1842 році;
      • У 1851 році інший винахідник, Ісаак Зінгер, розробив модель швейної машини, яка витримала випробування часом і змусила його подати до суду на Еліаса Хоу за порушення патентних прав.

        Міжнародний день метання сокири

        Цей день був створений, щоб заохотити спортивних людей спробувати себе в історичному минулому, зняти стрес та просто розважитися з друзями та родиною.

        По всьому світу клуби метання сокир відчинять свої двері, щоб кожен міг спробувати цей вид спорту безкоштовно.

        Існує Всесвітня ліга метання сокир (WATL). Вона була заснована у 2017 році представниками Канади, Сполучених Штатів, Бразилії та Ірландії. До її складу входять 19 країн, що займаються метанням сокир. Серед членів понад 200 компаній-членів (філій). Вона організовує міжнародні турніри, такі як Відкритий чемпіонат США, Відкритий чемпіонат Канади, Відкритий чемпіонат Європи, Відкритий чемпіонат Північної Америки з метання сокир, Відкритий чемпіонат Південної Америки з метання сокир, і, найвідоміший, Чемпіонат світу з метання сокир.

        П’ять комедійних серіалів, які підіймуть вам настрій: що подивитися у вихідні06.06.25, 20:00 • 188404 перегляди

        Всесвітній день софтболу

        13 червня відзначається Всесвітній день софтболу. Цей день вшановує історичну заяву Міжнародного олімпійського комітету (МОК) від 13 червня 1991 року про те, що жіночий софтбол буде додано до програми літніх Олімпійських ігор.

        День визволення Маріуполя від російських окупантів у 2014 році

        Сьогодні відзначаєтьчя День звільнення Маріуполя від російських загарбників у 2014 році. Операція від окупантів тривала декілька годин й обійшлась без жертв серед українських військових та мирного населення.

        Звільнення Маріуполя здійснювалося силами спецбатальйону "Азов", двох рот батальйону "Дніпро-1", 1-шої бригади Національної гвардії та 79-ї окремої аеромобільної бригади.

        5 терористів були вбиті, 17 - поранені, 20 - взяті в полон. В українських підрозділах у ході зачистки були поранені чотири бійці. Ніхто з мирних жителів Маріуполя під час спецоперації не постраждав.

         У 2022 році росіяни знову вдерлися в Маріуполь. Оборона міста тривала з 24 лютого по 20 травня.  Тобто 86 днів з яких 82 у повному оточенні росіян.

        Основу гарнізону захисників Маріуполя становив полк Національної гвардії України "Азов", підрозділи берегової охорони ДПСУ, патрульної поліції та місцевої тероборони.

        Наразі Маріуполь перебуває під тимчасовою окупацією рф.

        рф планує розширити порт Маріуполя для масштабного вивезення українських ресурсів - ЦНС12.01.25, 02:09 • 76334 перегляди

        Міжнародний день поширення інформації про альбінізм

        Щороку 13 червня відзначається Міжнародний день поширення інформації про альбінізм, присвячений правам людей, народжених з альбінізмом, та спрямований на підвищення обізнаності та розуміння цього генетичного захворювання.

        Альбінізм характеризується відсутністю пігменту меланіну в шкірі, волоссі та очах. За даними Національних інститутів охорони здоров'я, альбінізм – це рідкісне захворювання. У всьому світі альбінізмом страждає кожна 20 000 людина. Цей розлад найбільш поширений у деяких частинах Африки. Приблизно кожна четверта людина в Південній Африці має альбінізм. У Танзанії вважається, що це генетичне захворювання може мати лише одна людина з 1400.

        13 червня Церква вшановує пам’ять святої мучениці Акилини, день пам'яті святого Трифилія, єпископа Левкусії Кипрської та  преподобного Антонія Падуанського.

        У Києво-Печерській Лаврі встановили освячений хрест на Троїцьку надбрамну церкву16.04.25, 10:12 • 6334 перегляди

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

        Суспільство
        Національна гвардія України
        Танзанія
        Південно-Африканська Республіка
        Африка
        Маріуполь
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