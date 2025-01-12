рф планує розширити порт Маріуполя для масштабного вивезення українських ресурсів - ЦНС
Київ • УНН
кремль має намір до 2025 року збудувати 25 нових гідротехнічних споруд у Маріупольському порту. Окупанти планують збільшити потужність порту до 4,8 млн тонн для вивезення зерна та промислового устаткування.
У 2025 році кремль планує розширити потужності Маріупольського морського порту для вивезення з українських земель не лише збіжжя, а й промислового устаткування. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
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За інформацією ЦНС, до кінця 2025 року у Маріупольському порту мають збудувати ще 25 гідротехнічних споруд, серед котрих додаткові причали для вантажних кораблів та склади.
Таке "розширення" порту зумовлено апетитами рф щодо подальшого вивозу з тимчасово окупованих територій України насамперед сільськогосподарської продукції. Окрім збіжжя, окупанти мають на меті остаточно відправити на росію та продати у інші "прихильні" до неї країни промислове устаткування захоплених регіонів
Крім того, так зване "федеральне агентство морського і річкового транспорту російської окупаційної адміністрації" повідомило про плани збільшити потужність порту Маріуполя до 4,8 млн тонн зерна.
Нагадаємо
Окупаційна влада запровадила нову умову отримання компенсації за зруйноване житло в Маріуполі - інвентаризацію будинків. Проте це неможливо, оскільки понад 500 багатоповерхівок повністю знесено окупантами.