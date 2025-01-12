рф планирует расширить порт Мариуполя для масштабного вывоза украинских ресурсов - ЦНС
Киев • УНН
кремль намерен до 2025 года построить 25 новых гидротехнических сооружений в Мариупольском порту. Оккупанты планируют увеличить мощность порта до 4,8 млн тонн для вывоза зерна и промышленного оборудования.
В 2025 году кремль планирует расширить мощности Мариупольского морского порта для вывоза с украинских земель не только зерна, но и промышленного оборудования. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
По информации ЦНС, до конца 2025 года в Мариупольском порту должны построить еще 25 гидротехнических сооружений, среди которых дополнительные причалы для грузовых кораблей и склады.
Такое "расширение" порта обусловлено аппетитами рф по дальнейшему вывозу с временно оккупированных территорий Украины прежде всего сельскохозяйственной продукции. Кроме зерна, оккупанты имеют целью окончательно отправить в россию и продать в другие "благосклонные" к ней страны промышленное оборудование захваченных регионов
Кроме того, так называемое "федеральное агентство морского и речного транспорта российской оккупационной администрации" сообщило о планах увеличить мощность порта Мариуполя до 4,8 млн тонн зерна.
Напомним
Оккупационные власти ввели новое условие получения компенсации за разрушенное жилье в Мариуполе - инвентаризацию домов. Однако это невозможно, поскольку более 500 многоэтажек полностью снесено оккупантами.