рф планирует расширить порт Мариуполя для масштабного вывоза украинских ресурсов - ЦНС

В 2025 году кремль планирует расширить мощности Мариупольского морского порта для вывоза с украинских земель не только зерна, но и промышленного оборудования. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

По информации ЦНС, до конца 2025 года в Мариупольском порту должны построить еще 25 гидротехнических сооружений, среди которых дополнительные причалы для грузовых кораблей и склады.

Такое "расширение" порта обусловлено аппетитами рф по дальнейшему вывозу с временно оккупированных территорий Украины прежде всего сельскохозяйственной продукции. Кроме зерна, оккупанты имеют целью окончательно отправить в россию и продать в другие "благосклонные" к ней страны промышленное оборудование захваченных регионов