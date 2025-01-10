рф позбавила маріупольців права отримати житло, яке втрачено внаслідок війни - ЦНС

російська влада затвердила ще одну умову, за якої мешканці тимчасово окупованого Маріуполя можуть отримати компенсацію за знищене росією житло. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

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Зазначається, що насправді запроваджений механізм не працює. Він практично повністю позбавляє маріупольців права на отримання компенсації.

За даними інформаційного ресурсу, мова йде про ще один етап інвентаризації зруйнованих багатоквартирних будинків. Однак об'єктів для інвентарізації немає.

Щоправда інвентаризовувати немає що. Адже окупанти знесли такі об’єкти повністю і зачистили усі сліди своїх злочинів. А це щонайменше 500 багатоквартирних будинків