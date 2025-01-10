рф позбавила маріупольців права отримати житло, яке втрачено внаслідок війни - ЦНС
Київ • УНН
Окупаційна влада запровадила нову умову отримання компенсації за зруйноване житло в Маріуполі - інвентаризацію будинків. Проте це неможливо, оскільки понад 500 багатоповерхівок повністю знесено окупантами.
російська влада затвердила ще одну умову, за якої мешканці тимчасово окупованого Маріуполя можуть отримати компенсацію за знищене росією житло. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що насправді запроваджений механізм не працює. Він практично повністю позбавляє маріупольців права на отримання компенсації.
За даними інформаційного ресурсу, мова йде про ще один етап інвентаризації зруйнованих багатоквартирних будинків. Однак об'єктів для інвентарізації немає.
Щоправда інвентаризовувати немає що. Адже окупанти знесли такі об’єкти повністю і зачистили усі сліди своїх злочинів. А це щонайменше 500 багатоквартирних будинків
Водночас розпіарене росіянами будівництво нового житла яке начебто призначено для маріупольців, окупанти роздають зовсім не місцевим жителям. У більшості випадків їх отримують мігранти з віддалених регіонів рф та завезені гастарбайтери, зокрема із Східної Азії.
Нагадаємо
До 50 тисяч маріупольців покинули Україну через війну. Окупанти вимагають від власників вцілілого житла повернутися в місто, інакше конфіскують нерухомість.