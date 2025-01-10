рф лишила мариупольцев права получить жилье, утраченное в результате войны - ЦНС

российские власти утвердили еще одно условие, при котором жители временно оккупированного Мариуполя могут получить компенсацию за уничтоженное россией жилье. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

Отмечается, что на самом деле введенный механизм не работает. Он практически полностью лишает мариупольцев права на получение компенсации.

По данным информационного ресурса, речь идет об еще одном этапе инвентаризации разрушенных многоквартирных домов. Однако объектов для инвентаризации нет.

Правда инвентаризировать нечего. Ведь оккупанты снесли такие объекты полностью и зачистили все следы своих преступлений. А это по меньшей мере 500 многоквартирных домов