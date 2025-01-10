рф лишила мариупольцев права получить жилье, утраченное в результате войны - ЦНС
Киев • УНН
Оккупационные власти ввели новое условие получения компенсации за разрушенное жилье в Мариуполе - инвентаризацию домов. Однако это невозможно, поскольку более 500 многоэтажек полностью снесено оккупантами.
российские власти утвердили еще одно условие, при котором жители временно оккупированного Мариуполя могут получить компенсацию за уничтоженное россией жилье. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
Отмечается, что на самом деле введенный механизм не работает. Он практически полностью лишает мариупольцев права на получение компенсации.
По данным информационного ресурса, речь идет об еще одном этапе инвентаризации разрушенных многоквартирных домов. Однако объектов для инвентаризации нет.
Правда инвентаризировать нечего. Ведь оккупанты снесли такие объекты полностью и зачистили все следы своих преступлений. А это по меньшей мере 500 многоквартирных домов
В то же время распиаренное россиянами строительство нового жилья которое якобы предназначено для мариупольцев, оккупанты раздают вовсе не местным жителям. В большинстве случаев их получают мигранты из отдаленных регионов рф и завезенные гастарбайтеры, в частности из Восточной Азии.
Напомним,
До 50 тысяч мариупольцев покинули Украину из-за войны. Оккупанты требуют от владельцев уцелевшего жилья вернуться в город, иначе конфискуют недвижимость.