$42.150.05
49.680.05
ukenru
Эксклюзив
10:58 • 9258 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 11684 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 14645 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 12340 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 12111 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
07:30 • 11620 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 44009 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 62132 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 31682 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 50241 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Вертолет разбился на Килиманджаро: пятеро погибших

Киев • УНН

 • 458 просмотра

Пять человек погибли в результате падения вертолета на горе Килиманджаро в Танзании. Авиасудно выполняло медицинскую спасательную миссию, среди погибших – гид, врач, пилот и двое иностранных туристов.

Вертолет разбился на Килиманджаро: пятеро погибших

Вертолет разбился на горе Килиманджаро в Танзании, погибли пять человек, сообщило управление гражданской авиации в четверг, тогда как местные СМИ сообщают, что воздушное судно выполняло медицинскую спасательную миссию, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Вертолет разбился вблизи лагеря Барафу на горе в среду, говорится в заявлении Управления гражданской авиации Танзании.

Газета Mwananchi и East Africa TV, ссылаясь на руководителя полиции региона Килиманджаро Саймона Майгву, сообщили, что вертолет выполнял медицинскую спасательную миссию.

Среди погибших были гид, врач, пилот и двое иностранных туристов, цитирует Мвананчи слова Майгвы, не называя национальности туристов.

Гора Килиманджаро, самая высокая вершина Африки, возвышается почти на 6000 метров над уровнем моря.

По данным Мвананчи, авария произошла на высоте между 4670 и 4700 метров.

Ежегодно на Килиманджаро поднимаются около 50 000 туристов.

В Мексике при экстренной посадке разбился самолет, есть погибшие16.12.25, 07:12 • 4218 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Танзания
Reuters