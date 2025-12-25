Вертолет разбился на Килиманджаро: пятеро погибших
Киев • УНН
Пять человек погибли в результате падения вертолета на горе Килиманджаро в Танзании. Авиасудно выполняло медицинскую спасательную миссию, среди погибших – гид, врач, пилот и двое иностранных туристов.
Вертолет разбился на горе Килиманджаро в Танзании, погибли пять человек, сообщило управление гражданской авиации в четверг, тогда как местные СМИ сообщают, что воздушное судно выполняло медицинскую спасательную миссию, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Вертолет разбился вблизи лагеря Барафу на горе в среду, говорится в заявлении Управления гражданской авиации Танзании.
Газета Mwananchi и East Africa TV, ссылаясь на руководителя полиции региона Килиманджаро Саймона Майгву, сообщили, что вертолет выполнял медицинскую спасательную миссию.
Среди погибших были гид, врач, пилот и двое иностранных туристов, цитирует Мвананчи слова Майгвы, не называя национальности туристов.
Гора Килиманджаро, самая высокая вершина Африки, возвышается почти на 6000 метров над уровнем моря.
По данным Мвананчи, авария произошла на высоте между 4670 и 4700 метров.
Ежегодно на Килиманджаро поднимаются около 50 000 туристов.
