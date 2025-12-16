$42.190.08
В Мексике при экстренной посадке разбился самолет, есть погибшие

Киев • УНН

 • 150 просмотра

В центральной части Мексики самолет потерпел крушение при попытке экстренной посадки, семь человек найдены погибшими. Авария произошла в промышленном районе Сан-Матео-Атенко, в 5 км от аэропорта Толука.

В Мексике при экстренной посадке разбился самолет, есть погибшие

В центральной части Мексики самолет потерпел крушение при попытке экстренной посадки. На борту находились два пилота и семь пассажиров, все семеро найдены погибшими. Об этом информирует УНН со ссылкой на Associated Press, La Jornada.

Детали

По предварительной информации, самолет вылетел из аэропорта Акапулько около 12:00 в аэропорт Толука и должен был приземлиться примерно через полчаса. Авария произошла в промышленном районе Сан-Матео-Атенко, в 5 км от аэропорта Толука и около 50 км к западу от Мехико.

Координатор гражданской обороны штата Адриан Эрнандес сообщил, что самолет, вероятно, пытался приземлиться на футбольном поле, но врезался в металлическую крышу соседнего предприятия, вызвав масштабный пожар.

Эрнандес заявил, что на борту частного самолета находились восемь пассажиров и два члена экипажа, но через несколько часов после аварии были найдены только семь тел

- пишет АР.

Из-за опасности рядом с местом падения, где хранились дизельные контейнеры и бензобаки, пришлось эвакуировать четыре квартала и закрыть несколько предприятий, включая три магазина.

Власти призвали людей не приближаться к зоне аварии, где координируются спасательные службы.

Генеральная прокуратура Мексики начала расследование авиакатастрофы, направив на место экспертов, сотрудников Федеральной министерской полиции и Агентства уголовных расследований.

Напомним

Индийский истребитель HAL Tejas разбился на авиашоу в Дубае, в результате чего погиб пилот. Авария произошла на территории международного аэропорта Аль-Мактум, где самолет врезался в землю, образовав огненный шар.

Авиакатастрофа в Кении: погибли пилот и 10 европейских туристов28.10.25, 13:38 • 2838 просмотров

Вита Зеленецкая

