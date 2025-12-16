В Мексике при экстренной посадке разбился самолет, есть погибшие

В центральной части Мексики самолет потерпел крушение при попытке экстренной посадки. На борту находились два пилота и семь пассажиров, все семеро найдены погибшими. Об этом информирует УНН со ссылкой на Associated Press, La Jornada.

Детали

По предварительной информации, самолет вылетел из аэропорта Акапулько около 12:00 в аэропорт Толука и должен был приземлиться примерно через полчаса. Авария произошла в промышленном районе Сан-Матео-Атенко, в 5 км от аэропорта Толука и около 50 км к западу от Мехико.

Координатор гражданской обороны штата Адриан Эрнандес сообщил, что самолет, вероятно, пытался приземлиться на футбольном поле, но врезался в металлическую крышу соседнего предприятия, вызвав масштабный пожар.

Эрнандес заявил, что на борту частного самолета находились восемь пассажиров и два члена экипажа, но через несколько часов после аварии были найдены только семь тел - пишет АР.

Из-за опасности рядом с местом падения, где хранились дизельные контейнеры и бензобаки, пришлось эвакуировать четыре квартала и закрыть несколько предприятий, включая три магазина.

Власти призвали людей не приближаться к зоне аварии, где координируются спасательные службы.

Генеральная прокуратура Мексики начала расследование авиакатастрофы, направив на место экспертов, сотрудников Федеральной министерской полиции и Агентства уголовных расследований.

Напомним

