Авиакатастрофа в Кении: погибли пилот и 10 европейских туристов
Киев • УНН
Самолет с 10 европейскими туристами и кенийским пилотом разбился у побережья Кении. Авиакатастрофа произошла по дороге в заповедник Масаи-Мара, все на борту погибли.
В результате авиакатастрофы у побережья Кении погибли 10 европейских туристов и местный пилот, сообщает BBC со ссылкой на данные официальных лиц, пишет УНН.
Детали
Самолет летел из популярного пляжного курорта Диани на взлетно-посадочную полосу во всемирно известном заповеднике Масаи-Мара, когда потерпел крушение в 05:30 по местному времени (04:30 по Киеву), сообщило Управление гражданской авиации Кении (KCAA).
Авиакомпания Mombasa Air Safari сообщила, что на борту самолета находились восемь венгров, два немца и кенийский пилот, все из которых погибли в результате авиакатастрофы.
"Сейчас наша главная задача - оказать всю возможную поддержку семьям пострадавших", - говорится в заявлении.
Местные СМИ опубликовали фотографии самолета с разбросанными на месте аварии обломками.
Комиссар округа Квале Стивен Оринде сообщил ВВС, что самолет разбился примерно в 10 км от города Квале после вылета из Диани.
Он направлялся в Кичву Тембо, взлетно-посадочную полосу в заповеднике Масаи-Мара, популярную среди туристов благодаря своей дикой природе.
"Все пассажиры были туристами", - сказал Оринде.
Он сообщил, что расследование причин катастрофы продолжается, но предположил, что причиной могла стать плохая погода.
"Сейчас здесь не очень хорошая погода. С утра идет дождь и стоит сильный туман, но мы не можем предсказывать [результаты расследования]", - сказал Оринде.
Дополнение
В августе легкий самолет, принадлежащий медицинской благотворительной организации Amref, разбился на окраине столицы Найроби, в результате чего погибли шесть человек и двое получили ранения.