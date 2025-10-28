Авиакатастрофа в Кении: погибли пилот и 10 европейских туристов

В результате авиакатастрофы у побережья Кении погибли 10 европейских туристов и местный пилот, сообщает BBC со ссылкой на данные официальных лиц, пишет УНН.

Детали

Самолет летел из популярного пляжного курорта Диани на взлетно-посадочную полосу во всемирно известном заповеднике Масаи-Мара, когда потерпел крушение в 05:30 по местному времени (04:30 по Киеву), сообщило Управление гражданской авиации Кении (KCAA).

Авиакомпания Mombasa Air Safari сообщила, что на борту самолета находились восемь венгров, два немца и кенийский пилот, все из которых погибли в результате авиакатастрофы.

"Сейчас наша главная задача - оказать всю возможную поддержку семьям пострадавших", - говорится в заявлении.

Местные СМИ опубликовали фотографии самолета с разбросанными на месте аварии обломками.

Комиссар округа Квале Стивен Оринде сообщил ВВС, что самолет разбился примерно в 10 км от города Квале после вылета из Диани.

Он направлялся в Кичву Тембо, взлетно-посадочную полосу в заповеднике Масаи-Мара, популярную среди туристов благодаря своей дикой природе.

"Все пассажиры были туристами", - сказал Оринде.

Он сообщил, что расследование причин катастрофы продолжается, но предположил, что причиной могла стать плохая погода.

"Сейчас здесь не очень хорошая погода. С утра идет дождь и стоит сильный туман, но мы не можем предсказывать [результаты расследования]", - сказал Оринде.

Дополнение

В августе легкий самолет, принадлежащий медицинской благотворительной организации Amref, разбился на окраине столицы Найроби, в результате чего погибли шесть человек и двое получили ранения.