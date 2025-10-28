$42.070.07
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонці
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек
Авіакатастрофа у Кенії: загинули пілот та 10 європейських туристів

Київ • УНН

 • 1204 перегляди

Літак з 10 європейськими туристами та кенійським пілотом розбився біля узбережжя Кенії. Авіакатастрофа сталася дорогою до заповідника Масаї-Мара, всі на борту загинули.

Авіакатастрофа у Кенії: загинули пілот та 10 європейських туристів

Внаслідок авіакатастрофи біля узбережжя Кенії загинули 10 європейських туристів та місцевий пілот, з посиланням на дані офіційних осіб повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Літак летів з популярного пляжного курорту Діані до злітно-посадкової смуги у всесвітньо відомому заповіднику Масаї-Мара, коли зазнав аварії о 05:30 за місцевим часом (04:30 за Києвом), повідомило Управління цивільної авіації Кенії (KCAA).

Авіакомпанія Mombasa Air Safari повідомила, що на борту літака перебували вісім угорців, два німці та кенійський пілот, усі з яких загинули внаслідок авіакатастрофи.

"Наразі наше головне завдання - надати всю можливу підтримку сім'ям постраждалих", - ідеться у заяві.

Місцеві ЗМІ опублікували фотографії літака з розкиданими на місці аварії уламками.

Комісар округу Квале Стівен Орінде повідомив ВВС, що літак розбився приблизно за 10 км від міста Квале після вильоту з Діані.

Він прямував до Кічви Тембо, злітно-посадкової смуги в заповіднику Масаї-Мара, популярної серед туристів завдяки своїй дикій природі.

"Усі пасажири були туристами", - сказав Орінде.

Він повідомив, що розслідування причин катастрофи продовжується, але припустив, що причиною могла стати погана погода.

"Наразі тут не дуже гарна погода. З ранку йде дощ і стоїть сильний туман, але ми не можемо передбачати [результати розслідування]", - сказав Орінде.

Доповнення

У серпні легкий літак, що належить медичній благодійній організації Amref, розбився на околиці столиці Найробі, внаслідок чого загинуло шестеро людей та двоє отримали поранення.

Юлія Шрамко

