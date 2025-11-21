Індійський винищувач розбився під час демонстраційного польоту на авіасалоні в Дубаї: пілот загинув
Київ • УНН
Індійський винищувач HAL Tejas розбився на авіашоу в Дубаї, внаслідок чого загинув пілот. Аварія сталася на території міжнародного аеропорту Аль-Мактум, де літак врізався в землю, утворивши вогняну кулю.
На авіашоу в Дубаї стався трагічний інцидент: індійський винищувач HAL Tejas розбився на початку демонстраційного виступу, спричинивши загибель пілота та шок серед глядачів. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Аварія сталася на території міжнародного аеропорту Аль-Мактум у Dubai World Central. Літак різко знизився, втратив керування і врізався в землю, утворивши величезну вогняну кулю та стовп чорного диму.
На місце події миттєво прибули поліцейські та рятувальні служби, застосувавши піни для гасіння пожежі.
Пілот отримав смертельні травми внаслідок інциденту. Військово-повітряні сили глибоко шкодують про втрату життя та твердо стоять на боці родини загиблих у цей скорботний час
Окреме розслідування також проведе влада ОАЕ. Попри інцидент, авіашоу відновилося приблизно через пів години – демонстраційні польоти продовжили, поки рятувальники працювали на місці падіння.
Довідково
HAL Tejas – легкий одномоторний винищувач власного виробництва Індії, який повинен зміцнити парк бойової авіації на тлі посилення військової активності Китаю в регіоні.
