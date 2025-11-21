Индийский истребитель разбился во время демонстрационного полета на авиасалоне в Дубае: пилот погиб
Киев • УНН
Индийский истребитель HAL Tejas разбился на авиашоу в Дубае, в результате чего погиб пилот. Авария произошла на территории международного аэропорта Аль-Мактум, где самолет врезался в землю, образовав огненный шар.
На авиашоу в Дубае произошел трагический инцидент: индийский истребитель HAL Tejas разбился в начале демонстрационного выступления, что привело к гибели пилота и шоку среди зрителей. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Авария произошла на территории международного аэропорта Аль-Мактум в Dubai World Central. Самолет резко снизился, потерял управление и врезался в землю, образовав огромный огненный шар и столб черного дыма.
На место происшествия мгновенно прибыли полицейские и спасательные службы, применив пену для тушения пожара.
Редкий полет: На авиашоу в Дубае пересеклись американский и российский самолеты-невидимки – Bloomberg17.11.25, 17:45 • 43640 просмотров
Пилот получил смертельные травмы в результате инцидента. Военно-воздушные силы глубоко сожалеют о потере жизни и твердо стоят на стороне семьи погибших в это скорбное время
Отдельное расследование также проведут власти ОАЭ. Несмотря на инцидент, авиашоу возобновилось примерно через полчаса – демонстрационные полеты продолжили, пока спасатели работали на месте падения.
Справочно
HAL Tejas – легкий одномоторный истребитель собственного производства Индии, который должен укрепить парк боевой авиации на фоне усиления военной активности Китая в регионе.
В Бразилии произошел пожар на месте проведения климатического саммита COP3020.11.25, 20:50 • 3592 просмотра