Редкий полет: На авиашоу в Дубае пересеклись американский и российский самолеты-невидимки – Bloomberg

На авиасалоне в Дубае состоялся редкий совместный летный показ американского истребителя-невидимки F-35 и российского Су-57Э – двух конкурирующих боевых платформ, претендующих на бюджеты государств Ближнего Востока. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

ОАЭ ранее стремились приобрести F-35, однако в 2021 году переговоры с Вашингтоном заморозили из-за требований США ограничить влияние Китая на телекоммуникационную инфраструктуру страны. Сейчас же именно Саудовская Аравия рассматривается как потенциальный покупатель американских самолетов, каждый из которых может стоить около 100 млн долларов.

F-35 Lightning II

российский Су-57Э, наоборот, до сих пор не имеет ни одного экспортного контракта. москва рекламирует готовность к локализации производства и передаче технологий, однако детальные характеристики самолета остаются непубличными, что затрудняет его оценку для иностранных заказчиков.

Аналитики отмечают, что стелс-истребители значительно дороже в эксплуатации, из-за чего часть стран региона предпочитает пополнение парков более простыми моделями, а не покупку ограниченного количества самолетов пятого поколения.

Су-57Э

Совместное появление F-35 и Су-57Э на одном авиашоу является нетипичным, особенно на фоне противостояния США и россии из-за войны в Украине. В последний раз обе машины демонстрировались одновременно на Aero India в феврале 2025 года.

