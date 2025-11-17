Редкий полет: На авиашоу в Дубае пересеклись американский и российский самолеты-невидимки – Bloomberg
Киев • УНН
В Дубае состоялся совместный летный показ американского F-35 и российского Су-57Э. ОАЭ ранее стремились приобрести F-35, а Саудовская Аравия рассматривается как потенциальный покупатель американских самолетов.
На авиасалоне в Дубае состоялся редкий совместный летный показ американского истребителя-невидимки F-35 и российского Су-57Э – двух конкурирующих боевых платформ, претендующих на бюджеты государств Ближнего Востока. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.
Детали
ОАЭ ранее стремились приобрести F-35, однако в 2021 году переговоры с Вашингтоном заморозили из-за требований США ограничить влияние Китая на телекоммуникационную инфраструктуру страны. Сейчас же именно Саудовская Аравия рассматривается как потенциальный покупатель американских самолетов, каждый из которых может стоить около 100 млн долларов.
российский Су-57Э, наоборот, до сих пор не имеет ни одного экспортного контракта. москва рекламирует готовность к локализации производства и передаче технологий, однако детальные характеристики самолета остаются непубличными, что затрудняет его оценку для иностранных заказчиков.
Аналитики отмечают, что стелс-истребители значительно дороже в эксплуатации, из-за чего часть стран региона предпочитает пополнение парков более простыми моделями, а не покупку ограниченного количества самолетов пятого поколения.
Совместное появление F-35 и Су-57Э на одном авиашоу является нетипичным, особенно на фоне противостояния США и россии из-за войны в Украине. В последний раз обе машины демонстрировались одновременно на Aero India в феврале 2025 года.
