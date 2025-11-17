Рідкісний політ: На авіашоу в Дубаї перетнулися американський та російський літаки-невидимки – Bloomberg
Київ • УНН
В Дубаї відбувся спільний льотний показ американського F-35 та російського Су-57Е. ОАЕ раніше прагнули придбати F-35, а Саудівська Аравія розглядається як потенційний покупець американських літаків.
На авіасалоні в Дубаї відбувся рідкісний спільний льотний показ американського винищувача-невидимки F-35 та російського Су-57Е – двох конкуруючих бойових платформ, які претендують на бюджети держав Близького Сходу. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.
Деталі
ОАЕ раніше прагнули придбати F-35, проте у 2021 році перемовини з Вашингтоном заморозили через вимоги США обмежити вплив Китаю на телекомунікаційну інфраструктуру країни. Нині ж саме Саудівська Аравія розглядається як потенційний покупець американських літаків, кожен із яких може коштувати близько 100 млн доларів.
російський Су-57Е, навпаки, досі не має жодного експортного контракту. москва рекламує готовність до локалізації виробництва та передачі технологій, однак детальні характеристики літака залишаються непублічними, що ускладнює його оцінку для іноземних замовників.
Аналітики зазначають, що стелс-винищувачі значно дорожчі в експлуатації, через що частина країн регіону віддає перевагу поповненню парків більш простими моделями, а не купівлі обмеженої кількості літаків п’ятого покоління.
Спільна поява F-35 і Су-57Е на одному авіашоу є нетиповою, особливо на тлі протистояння США й росії через війну в Україні. Востаннє обидві машини демонструвалися одночасно на Aero India у лютому 2025 року.
