Спроба просунути свою зброю: рф показала на виставці в Дубаї копію ізраїльського дрона та систему ППО

На авіасалоні в Дубаї 2025 року росія зробила гучну спробу просунути свою експортну лінійку озброєння, показавши безпілотник "Форпост-РЕ" – перероблену копію ізраїльського IAI Searcher Mk II, та новітню систему протидії дронам "Панцир-СМД-Е". москва наполягає, що обидві розробки відповідають "актуальним викликам сучасних конфліктів". Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

На найбільшій авіаційній виставці Близького Сходу росія зробила ставку на демонстрацію безпілотних технологій та засобів боротьби з ними. Центральним експонатом стала експортна модифікація дрона "Форпост-РЕ", створена Уральським заводом цивільної авіації (УЗГА). Фактично це ліцензована версія ізраїльського Searcher Mk II, яку російська сторона активно використовувала у бойових операціях у Сирії, Україні та інших регіонах.

Перед презентацією виробник опублікував рекламне відео, в якому стверджує, що апарат повністю локалізований та зібраний із російських комплектуючих. За словами УЗГА, ключовою перевагою нового "Форпоста" є "захищеність від санкцій" і "багаторічний бойовий досвід".

Конкурентною перевагою російського безпілотного літального апарата "Форпост-РЕ" є абсолютний захист від санкцій завдяки повністю російським комплектуючим та багаторічному успішному досвіду роботи в зонах реальних бойових дій. Він пройшов усі випробування та серійно постачається до військ – стверджують у російській компанії.

Виробник позиціонує БПЛА як багатоцільову платформу для розвідки та високоточних ударів, здатну працювати в температурному діапазоні від –40°C до +50°C. Дрон може не лише вести тривале спостереження за наземними й морськими цілями, а й застосовувати кероване та некероване озброєння.

Особливу увагу УЗГА акцентує на автономних функціях: автоматичного зльоту та посадки, БПЛА здійснює посадку за допомогою лазерного випромінювання та відеомоніторингу злітно-посадкової смуги, в тому числі за відсутності сигналів глобальної супутникової навігаційної системи.

Презентація нової ППО "Панцир-СМД-Е"

Паралельно росія показала модернізовану систему протиповітряної оборони ближнього радіуса "Панцир-СМД-Е". На відміну від попередніх версій, нова модель позбавлена двох 30-мм гармат – натомість зроблено акцент на перехопленні безпілотників за допомогою оновленого радара та спеціально розробленої мініракети.

За твердженням російських представників, система демонструється на Близькому Сході вперше та покликана відповідати сучасним загрозам від малорозмірних дронів, які активно застосовуються в актуальних конфліктах. "Панцир-СМД-Е" позиціонують як модульна й масштабована платформа для захисту об’єктів від низьколітаючих безпілотників.

