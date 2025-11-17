$42.040.02
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15 • 3124 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
12:46 • 8804 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
12:28 • 12779 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
09:59 • 15166 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 36327 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 24018 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 18997 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 21266 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
17 листопада, 04:30 • 16409 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
Спроба просунути свою зброю: рф показала на виставці в Дубаї копію ізраїльського дрона та систему ППО

Київ • УНН

 • 448 перегляди

На авіасалоні в Дубаї росіяни представила безпілотник "Форпост-РЕ", копію ізраїльського IAI Searcher Mk II, та систему ППО "Панцир-СМД-Е". Обидві розробки, за твердженням москви, відповідають актуальним викликам сучасних конфліктів.

Спроба просунути свою зброю: рф показала на виставці в Дубаї копію ізраїльського дрона та систему ППО

На авіасалоні в Дубаї 2025 року росія зробила гучну спробу просунути свою експортну лінійку озброєння, показавши безпілотник "Форпост-РЕ" – перероблену копію ізраїльського IAI Searcher Mk II, та новітню систему протидії дронам "Панцир-СМД-Е". москва наполягає, що обидві розробки відповідають "актуальним викликам сучасних конфліктів". Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

На найбільшій авіаційній виставці Близького Сходу росія зробила ставку на демонстрацію безпілотних технологій та засобів боротьби з ними. Центральним експонатом стала експортна модифікація дрона "Форпост-РЕ", створена Уральським заводом цивільної авіації (УЗГА). Фактично це ліцензована версія ізраїльського Searcher Mk II, яку російська сторона активно використовувала у бойових операціях у Сирії, Україні та інших регіонах.

Литва планує за пів року розробити технології протидії повітряним кулям та дронам16.11.25, 17:06 • 4820 переглядiв

Перед презентацією виробник опублікував рекламне відео, в якому стверджує, що апарат повністю локалізований та зібраний із російських комплектуючих. За словами УЗГА, ключовою перевагою нового "Форпоста" є "захищеність від санкцій" і "багаторічний бойовий досвід".

Конкурентною перевагою російського безпілотного літального апарата "Форпост-РЕ" є абсолютний захист від санкцій завдяки повністю російським комплектуючим та багаторічному успішному досвіду роботи в зонах реальних бойових дій. Він пройшов усі випробування та серійно постачається до військ 

– стверджують у російській компанії.

Виробник позиціонує БПЛА як багатоцільову платформу для розвідки та високоточних ударів, здатну працювати в температурному діапазоні від –40°C до +50°C. Дрон може не лише вести тривале спостереження за наземними й морськими цілями, а й застосовувати кероване та некероване озброєння.

Європа не готова до атак російських БпЛА, наголошує комісар ЄС17.11.25, 13:06 • 1538 переглядiв

Особливу увагу УЗГА акцентує на автономних функціях: автоматичного зльоту та посадки, БПЛА здійснює посадку за допомогою лазерного випромінювання та відеомоніторингу злітно-посадкової смуги, в тому числі за відсутності сигналів глобальної супутникової навігаційної системи.

Презентація нової ППО "Панцир-СМД-Е"

Паралельно росія показала модернізовану систему протиповітряної оборони ближнього радіуса "Панцир-СМД-Е". На відміну від попередніх версій, нова модель позбавлена двох 30-мм гармат – натомість зроблено акцент на перехопленні безпілотників за допомогою оновленого радара та спеціально розробленої мініракети.

За твердженням російських представників, система демонструється на Близькому Сході вперше та покликана відповідати сучасним загрозам від малорозмірних дронів, які активно застосовуються в актуальних конфліктах. "Панцир-СМД-Е" позиціонують як модульна й масштабована платформа для захисту об’єктів від низьколітаючих безпілотників.

ГУР оприлюднив нові дані про іноземне обладнання, яке рф застосовує у виробництві зброї17.11.25, 13:40 • 1616 переглядiв

Степан Гафтко

