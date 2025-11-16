Литва планує за пів року розробити технології протидії повітряним кулям та дронам
Київ • УНН
Литва відбере найкращі інноваційні пропозиції для боротьби з повітряними об'єктами протягом двох тижнів. Розробку технологій, що включають виявлення, моніторинг, розпізнавання та нейтралізацію, планують завершити за три-шість місяців.
У Литві протягом шести місяців можуть завершити розробку технологій для боротьби з контрабандними повітряними кулями з білорусі та дронами. Про це повідомив заступник міністра економіки та інновацій Паулюс Петраускас, передає УНН з посиланням на литовське ЗМІ BNS.
Деталі
Після того як десятки литовських підприємств подали інноваційні пропозиції, уряд готується відібрати найкращі ідеї протягом найближчих тижнів.
Через два тижні у нас будуть відібрані компанії та ідеї
За його словами, після відбору розпочнеться подальша розробка технологій, яку планують завершити за три-шість місяців.
Підприємства запропонували системи, що охоплюють основні напрямки: виявлення, моніторинг, розпізнавання та нейтралізацію повітряних об’єктів.
Деякі з цих систем вже були випробувані в Україні з інших причин, але їх також можна застосовувати в Литві. І є окремі дуже цікаві технологічні пропозиції, які, якщо їх об’єднати в майбутньому, також можуть дати досить цікаві рішення
Більшість компаній, які подали заявки, представляють оборонну сферу - це виробники дронів, радарів, систем спостереження та штучного інтелекту.
Міністерство внутрішніх справ вже готує технічні умови для закупівель і подальших тестувань, щоб нові технології якомога швидше інтегрувати у систему безпеки країни.
Латвія та Естонія пообіцяли підтримати Литву у протистоянні з білоруссю – Ругінене13.11.25, 16:06 • 3241 перегляд