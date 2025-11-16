Литва планує за пів року розробити технології протидії повітряним кулям та дронам

У Литві протягом шести місяців можуть завершити розробку технологій для боротьби з контрабандними повітряними кулями з білорусі та дронами. Про це повідомив заступник міністра економіки та інновацій Паулюс Петраускас, передає УНН з посиланням на литовське ЗМІ BNS.

Після того як десятки литовських підприємств подали інноваційні пропозиції, уряд готується відібрати найкращі ідеї протягом найближчих тижнів.

За його словами, після відбору розпочнеться подальша розробка технологій, яку планують завершити за три-шість місяців.

Підприємства запропонували системи, що охоплюють основні напрямки: виявлення, моніторинг, розпізнавання та нейтралізацію повітряних об’єктів.

Деякі з цих систем вже були випробувані в Україні з інших причин, але їх також можна застосовувати в Литві. І є окремі дуже цікаві технологічні пропозиції, які, якщо їх об’єднати в майбутньому, також можуть дати досить цікаві рішення