Литва планує за пів року розробити технології протидії повітряним кулям та дронам

Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 25620 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 07:00 • 36768 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії
16 листопада, 05:50 • 18707 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
15 листопада, 17:21 • 31268 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 45828 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 44410 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 41703 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 52739 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 45056 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 38680 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
Графіки відключень електроенергії
Партизани допомогли уповільнити залізничні ешелони окупантів на Запорізькому напрямку 16 листопада, 06:29
На фронті зафіксовано 176 бойових зіткнень за добу: карти від Генштабу 16 листопада, 06:44
Президент Фінляндії прогнозує продовження війни в Україні та закликає до підтримки опору агресії рф 16 листопада, 08:51
В кремлі заявили про контакти із Вашингтоном щодо зустрічі путін-Трамп, яку відкладено 16 листопада, 09:25
Атаковано Новокуйбишевський НПЗ у самарській області рф, який забезпечує армію загарбників - Генштаб 11:46
Публікації
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Ольга Фреймут
Ігор Терехов
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Польща
Куп'янськ
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво 14 листопада, 16:53
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихідними 14 листопада, 13:27
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді 14 листопада, 13:14
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу 14 листопада, 09:46
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos" 14 листопада, 08:54
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Опалення
Фільм

Литва планує за пів року розробити технології протидії повітряним кулям та дронам

Київ • УНН

 • 996 перегляди

Литва відбере найкращі інноваційні пропозиції для боротьби з повітряними об'єктами протягом двох тижнів. Розробку технологій, що включають виявлення, моніторинг, розпізнавання та нейтралізацію, планують завершити за три-шість місяців.

Литва планує за пів року розробити технології протидії повітряним кулям та дронам

У Литві протягом шести місяців можуть завершити розробку технологій для боротьби з контрабандними повітряними кулями з білорусі та дронами. Про це повідомив заступник міністра економіки та інновацій Паулюс Петраускас, передає УНН з посиланням на литовське ЗМІ BNS.

Деталі

Після того як десятки литовських підприємств подали інноваційні пропозиції, уряд готується відібрати найкращі ідеї протягом найближчих тижнів.

Через два тижні у нас будуть відібрані компанії та ідеї

- сказав Петраускас.

За його словами, після відбору розпочнеться подальша розробка технологій, яку планують завершити за три-шість місяців.

Підприємства запропонували системи, що охоплюють основні напрямки: виявлення, моніторинг, розпізнавання та нейтралізацію повітряних об’єктів.

Деякі з цих систем вже були випробувані в Україні з інших причин, але їх також можна застосовувати в Литві. І є окремі дуже цікаві технологічні пропозиції, які, якщо їх об’єднати в майбутньому, також можуть дати досить цікаві рішення

- сказав віце-міністр.

Більшість компаній, які подали заявки, представляють оборонну сферу - це виробники дронів, радарів, систем спостереження та штучного інтелекту.

Міністерство внутрішніх справ вже готує технічні умови для закупівель і подальших тестувань, щоб нові технології якомога швидше інтегрувати у систему безпеки країни.

Латвія та Естонія пообіцяли підтримати Литву у протистоянні з білоруссю – Ругінене13.11.25, 16:06 • 3241 перегляд

Алла Кіосак

ПолітикаНовини СвітуТехнології
Техніка
Війна в Україні
Литва
Україна