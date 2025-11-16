$42.060.00
Литва планирует за полгода разработать технологии противодействия воздушным шарам и дронам

Киев • УНН

 • 398 просмотра

Литва отберет лучшие инновационные предложения для борьбы с воздушными объектами в течение двух недель. Разработку технологий, включающих обнаружение, мониторинг, распознавание и нейтрализацию, планируют завершить за три-шесть месяцев.

Литва планирует за полгода разработать технологии противодействия воздушным шарам и дронам

В Литве в течение шести месяцев могут завершить разработку технологий для борьбы с контрабандными воздушными шарами из беларуси и дронами. Об этом сообщил заместитель министра экономики и инноваций Паулюс Петраускас, передает УНН со ссылкой на литовское СМИ BNS.

Детали

После того как десятки литовских предприятий подали инновационные предложения, правительство готовится отобрать лучшие идеи в течение ближайших недель.

Через две недели у нас будут отобраны компании и идеи

- сказал Петраускас.

По его словам, после отбора начнется дальнейшая разработка технологий, которую планируют завершить за три-шесть месяцев.

Предприятия предложили системы, охватывающие основные направления: обнаружение, мониторинг, распознавание и нейтрализацию воздушных объектов.

Некоторые из этих систем уже были испытаны в Украине по другим причинам, но их также можно применять в Литве. И есть отдельные очень интересные технологические предложения, которые, если их объединить в будущем, также могут дать достаточно интересные решения

- сказал вице-министр.

Большинство компаний, подавших заявки, представляют оборонную сферу - это производители дронов, радаров, систем наблюдения и искусственного интеллекта.

Министерство внутренних дел уже готовит технические условия для закупок и дальнейших тестирований, чтобы новые технологии как можно скорее интегрировать в систему безопасности страны.

Латвия и Эстония пообещали поддержать Литву в противостоянии с Беларусью – Ругинене13.11.2025, 16:06 • 3241 просмотр

Алла Киосак

ПолитикаНовости МираТехнологии
Техника
Война в Украине
Литва
Украина