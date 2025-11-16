Литва планирует за полгода разработать технологии противодействия воздушным шарам и дронам

В Литве в течение шести месяцев могут завершить разработку технологий для борьбы с контрабандными воздушными шарами из беларуси и дронами. Об этом сообщил заместитель министра экономики и инноваций Паулюс Петраускас, передает УНН со ссылкой на литовское СМИ BNS.

После того как десятки литовских предприятий подали инновационные предложения, правительство готовится отобрать лучшие идеи в течение ближайших недель.

По его словам, после отбора начнется дальнейшая разработка технологий, которую планируют завершить за три-шесть месяцев.

Предприятия предложили системы, охватывающие основные направления: обнаружение, мониторинг, распознавание и нейтрализацию воздушных объектов.

Некоторые из этих систем уже были испытаны в Украине по другим причинам, но их также можно применять в Литве. И есть отдельные очень интересные технологические предложения, которые, если их объединить в будущем, также могут дать достаточно интересные решения