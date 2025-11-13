$42.040.02
Латвия и Эстония пообещали поддержать Литву в противостоянии с Беларусью – Ругинене

Киев • УНН

 • 1016 просмотра

Латвия и Эстония готовы проявить солидарность с Вильнюсом из-за белорусских контрабандных воздушных шаров, об этом сказала премьер Литвы Ругинене. Польша уже присоединилась к Литве, отказавшись открывать свои границы с Беларусью.

Латвия и Эстония пообещали поддержать Литву в противостоянии с Беларусью – Ругинене
Фото: LRT

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что Латвия и Эстония готовы проявить солидарность с Вильнюсом, если ситуация с белорусскими контрабандными воздушными шарами не изменится. По ее словам, к Литве уже присоединилась Польша, которая отказалась открывать свои границы с Беларусью. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Подробности

Ругинене сообщила, что после закрытия Литвой границы с Беларусью соседние страны Балтии пообещали действовать сообща в случае дальнейшей эскалации. 

Литва снова приостанавливала авиасообщение над Вильнюсом из-за воздушных шаров со стороны Беларуси31.10.25, 00:11 • 3473 просмотра

Я получила такое же заверение от премьер-министров Латвии и Эстонии. Если мы увидим, что нам не удается контролировать ситуацию, и белорусский режим будет продолжать атаковать нас, они также готовы проявить солидарность 

– сказала она журналистам.

Польша уже подтвердила готовность к совместным действиям: премьер Дональд Туск, по словам Ругинене, пообещал не открывать пограничные переходы Кузница и Бобровники, которые остаются закрытыми с 2021 и 2023 годов соответственно. 

Литва перехватила восемь метеозондов и самодельный беспилотник, запущенные с территории беларуси11.11.25, 16:02 • 2571 просмотр

Я очень благодарен Польше за то, что они услышали нашу беду и проявили солидарность

– добавила она.

Напомним

Причиной обострения стала волна метеозондов, запущенных с территории Беларуси, которые использовались для контрабанды сигарет и привели к закрытию нескольких литовских аэропортов в конце октября. Это повлияло на более 150 рейсов и 20 тысяч пассажиров. Литва расценила инцидент как гибридную атаку со стороны режима Александра Лукашенко, что уже осудили лидеры ЕС и НАТО.

Правительство Литвы закрыло границу с Беларусью как минимум до 30 ноября, после чего вопрос продления ограничений будет рассматриваться повторно. В ответ Минск запретил литовским грузовикам возвращаться домой, заявив, что не позволит этого, пока граница не будет открыта.

Степан Гафтко

