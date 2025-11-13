$42.040.02
18:55
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об’єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Латвія та Естонія пообіцяли підтримати Литву у протистоянні з білоруссю – Ругінене

Київ • УНН

 2284 перегляди

Латвія та Естонія готові виявити солідарність із Вільнюсом через білоруські контрабандні повітряні кулі, про це сказала прем'єрка Литви Ругінене. Польща вже приєдналася до Литви, відмовившись відкривати свої кордони з Білоруссю.

Латвія та Естонія пообіцяли підтримати Литву у протистоянні з білоруссю – Ругінене
Фото: LRT

Прем’єр-міністр Литви Інга Ругінене заявила, що Латвія та Естонія готові виявити солідарність із Вільнюсом, якщо ситуація з білоруськими контрабандними повітряними кулями не зміниться. За її словами, до Литви вже приєдналася Польща, яка відмовилась відкривати свої кордони з білоруссю. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

Деталі

Ругінене повідомила, що після закриття Литвою кордону з білоруссю сусідні країни Балтії пообіцяли діяти спільно у разі подальшої ескалації. 

Литва знову призупиняла авіасполучення над Вільнюсом через повітряні кулі з боку білорусі31.10.25, 00:11 • 3479 переглядiв

Я отримала таке ж запевнення від прем’єр-міністрів Латвії та Естонії. Якщо ми побачимо, що нам не вдається контролювати ситуацію, і білоруський режим продовжуватиме атакувати нас, вони також готові проявити солідарність 

– сказала вона журналістам.

Польща вже підтвердила готовність до спільних дій: прем’єр Дональд Туск, за словами Ругінене, пообіцяв не відкривати прикордонні переходи Кузниця та Бобровники, які залишаються закритими з 2021 і 2023 років відповідно. 

Литва перехопила вісім метеозондів і саморобний безпілотник, запущені з території білорусі11.11.25, 16:02 • 2585 переглядiв

Я дуже вдячний Польщі за те, що вони почули нашу біду та виявили солідарність

– додала вона.

Нагадаємо

Причиною загострення стала хвиля метеозондів, запущених з території білорусі, які використовувалися для контрабанди сигарет і спричинили закриття кількох литовських аеропортів наприкінці жовтня. Це вплинуло на понад 150 рейсів і 20 тисяч пасажирів. Литва розцінила інцидент як гібридну атаку з боку режиму олександра лукашенка, що вже засудили лідери ЄС і НАТО.

Уряд Литви закрив кордон із білоруссю щонайменше до 30 листопада, після чого питання продовження обмежень розглядатиметься повторно. У відповідь мінськ заборонив литовським вантажівкам повертатися додому, заявивши, що не дозволить цього, поки кордон не відкриють.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Техніка
Війна в Україні
Мінськ
Білорусь
Латвія
НАТО
Європейський Союз
Вільнюс
Литва
Дональд Туск
Естонія
Польща