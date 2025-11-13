Латвія та Естонія пообіцяли підтримати Литву у протистоянні з білоруссю – Ругінене
Київ • УНН
Латвія та Естонія готові виявити солідарність із Вільнюсом через білоруські контрабандні повітряні кулі, про це сказала прем'єрка Литви Ругінене. Польща вже приєдналася до Литви, відмовившись відкривати свої кордони з Білоруссю.
Прем’єр-міністр Литви Інга Ругінене заявила, що Латвія та Естонія готові виявити солідарність із Вільнюсом, якщо ситуація з білоруськими контрабандними повітряними кулями не зміниться. За її словами, до Литви вже приєдналася Польща, яка відмовилась відкривати свої кордони з білоруссю. Про це повідомляє LRT, пише УНН.
Деталі
Ругінене повідомила, що після закриття Литвою кордону з білоруссю сусідні країни Балтії пообіцяли діяти спільно у разі подальшої ескалації.
Литва знову призупиняла авіасполучення над Вільнюсом через повітряні кулі з боку білорусі31.10.25, 00:11 • 3479 переглядiв
Я отримала таке ж запевнення від прем’єр-міністрів Латвії та Естонії. Якщо ми побачимо, що нам не вдається контролювати ситуацію, і білоруський режим продовжуватиме атакувати нас, вони також готові проявити солідарність
Польща вже підтвердила готовність до спільних дій: прем’єр Дональд Туск, за словами Ругінене, пообіцяв не відкривати прикордонні переходи Кузниця та Бобровники, які залишаються закритими з 2021 і 2023 років відповідно.
Литва перехопила вісім метеозондів і саморобний безпілотник, запущені з території білорусі11.11.25, 16:02 • 2585 переглядiв
Я дуже вдячний Польщі за те, що вони почули нашу біду та виявили солідарність
Нагадаємо
Причиною загострення стала хвиля метеозондів, запущених з території білорусі, які використовувалися для контрабанди сигарет і спричинили закриття кількох литовських аеропортів наприкінці жовтня. Це вплинуло на понад 150 рейсів і 20 тисяч пасажирів. Литва розцінила інцидент як гібридну атаку з боку режиму олександра лукашенка, що вже засудили лідери ЄС і НАТО.
Уряд Литви закрив кордон із білоруссю щонайменше до 30 листопада, після чого питання продовження обмежень розглядатиметься повторно. У відповідь мінськ заборонив литовським вантажівкам повертатися додому, заявивши, що не дозволить цього, поки кордон не відкриють.