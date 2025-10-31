Литва знову призупиняла авіасполучення над Вільнюсом через повітряні кулі з боку білорусі

Увечері в четвер литовська влада тимчасово закрила повітряний простір над Вільнюсом після того, як у напрямку столичного аеропорту зафіксували повітряні кулі, що пролітали з боку білорусі. Обмеження тривали з 20:10 до 22:43 за місцевим часом, повідомили в аеропорту Вільнюса. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Це вже шостий випадок за жовтень, коли польоти над литовською столицею доводиться зупиняти через такі інциденти. Два рейси, що прямували до Вільнюса, були змушені повернутися до аеропортів вильоту.

ЄС закликав білорусь припинити хвилю повітряних куль з контрабандою і попередив про санкції

За даними місцевих ЗМІ, білорусь систематично запускає повітряні кулі в напрямку Литви – офіційно для нібито контрабанди сигарет, але Вільнюс розцінює це як провокацію та елемент гібридної війни. У відповідь Литва закрила кордон із білоруссю до 30 листопада, посиливши контроль уздовж усієї лінії розмежування.