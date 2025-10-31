Литва снова приостанавливала авиасообщение над Вильнюсом из-за воздушных шаров со стороны Беларуси

Вечером в четверг литовские власти временно закрыли воздушное пространство над Вильнюсом после того, как в направлении столичного аэропорта зафиксировали воздушные шары, пролетавшие со стороны Беларуси. Ограничения длились с 20:10 до 22:43 по местному времени, сообщили в аэропорту Вильнюса. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

Это уже шестой случай за октябрь, когда полеты над литовской столицей приходится останавливать из-за таких инцидентов. Два рейса, направлявшихся в Вильнюс, были вынуждены вернуться в аэропорты вылета.

ЕС призвал беларусь прекратить волну воздушных шаров с контрабандой и предупредил о санкциях

По данным местных СМИ, Беларусь систематически запускает воздушные шары в направлении Литвы – официально для якобы контрабанды сигарет, но Вильнюс расценивает это как провокацию и элемент гибридной войны. В ответ Литва закрыла границу с Беларусью до 30 ноября, усилив контроль вдоль всей линии разграничения.