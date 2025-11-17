Попытка продвинуть свое оружие: рф показала на выставке в Дубае копию израильского дрона и систему ПВО

$42.040.02
48.980.10
ukenru
Эксклюзив
14:33 • 86 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 1520 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
12:46 • 7552 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 12192 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
09:59 • 14687 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 35633 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 23859 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 18948 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21219 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16392 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.2м/с
80%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ISW: США должны уметь перехватывать инициативу, если хотят побеждать в возможных будущих войнах17 ноября, 05:44 • 8304 просмотра
россия атаковала Украину баллистическими "Искандерами", 91 из 128 дронов обезврежены17 ноября, 07:16 • 10794 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 17661 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety09:03 • 16229 просмотра
В рф заявили о повторной атаке на подстанцию "Вешкайма": в ЦПД разъяснили, в чем ее важность09:49 • 12668 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 35653 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 73582 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 68105 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 124831 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 103167 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Герман Галущенко
Дональд Трамп
Андрюс Кубилиус
Актуальные места
Украина
Франция
Европа
Одесская область
Польша
Реклама
УНН Lite
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении13:40 • 2416 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety09:03 • 16380 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 17808 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 18383 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 37604 просмотра
Актуальное
Техника
Dassault Rafale
ЧатГПТ
9К720 Искандер
Financial Times

Попытка продвинуть свое оружие: рф показала на выставке в Дубае копию израильского дрона и систему ПВО

Киев • УНН

 • 314 просмотра

На авиасалоне в Дубае россияне представили беспилотник "Форпост-РЭ", копию израильского IAI Searcher Mk II, и систему ПВО "Панцирь-СМД-Е". Обе разработки, по утверждению москвы, отвечают актуальным вызовам современных конфликтов.

Попытка продвинуть свое оружие: рф показала на выставке в Дубае копию израильского дрона и систему ПВО

На авиасалоне в Дубае 2025 года россия предприняла громкую попытку продвинуть свою экспортную линейку вооружения, показав беспилотник "Форпост-РЕ" – переработанную копию израильского IAI Searcher Mk II, и новейшую систему противодействия дронам "Панцирь-СМД-Е". москва настаивает, что обе разработки отвечают "актуальным вызовам современных конфликтов". Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Детали

На крупнейшей авиационной выставке Ближнего Востока россия сделала ставку на демонстрацию беспилотных технологий и средств борьбы с ними. Центральным экспонатом стала экспортная модификация дрона "Форпост-РЕ", созданная Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА). Фактически это лицензированная версия израильского Searcher Mk II, которую российская сторона активно использовала в боевых операциях в Сирии, Украине и других регионах.

Литва планирует за полгода разработать технологии противодействия воздушным шарам и дронам16.11.25, 17:06 • 4814 просмотров

Перед презентацией производитель опубликовал рекламное видео, в котором утверждает, что аппарат полностью локализован и собран из российских комплектующих. По словам УЗГА, ключевым преимуществом нового "Форпоста" является "защищенность от санкций" и "многолетний боевой опыт".

Конкурентным преимуществом российского беспилотного летательного аппарата "Форпост-РЕ" является абсолютная защита от санкций благодаря полностью российским комплектующим и многолетнему успешному опыту работы в зонах реальных боевых действий. Он прошел все испытания и серийно поставляется в войска 

– утверждают в российской компании.

Производитель позиционирует БПЛА как многоцелевую платформу для разведки и высокоточных ударов, способную работать в температурном диапазоне от –40°C до +50°C. Дрон может не только вести длительное наблюдение за наземными и морскими целями, но и применять управляемое и неуправляемое вооружение.

Европа не готова к атакам российских БПЛА, подчеркивает комиссар ЕС17.11.25, 13:06 • 1502 просмотра

Особое внимание УЗГА акцентирует на автономных функциях: автоматического взлета и посадки, БПЛА осуществляет посадку с помощью лазерного излучения и видеомониторинга взлетно-посадочной полосы, в том числе при отсутствии сигналов глобальной спутниковой навигационной системы.

Презентация новой ПВО "Панцирь-СМД-Е"

Параллельно россия показала модернизированную систему противовоздушной обороны ближнего радиуса "Панцирь-СМД-Е". В отличие от предыдущих версий, новая модель лишена двух 30-мм пушек – вместо этого сделан акцент на перехвате беспилотников с помощью обновленного радара и специально разработанной мини-ракеты.

По утверждению российских представителей, система демонстрируется на Ближнем Востоке впервые и призвана отвечать современным угрозам от малоразмерных дронов, которые активно применяются в актуальных конфликтах. "Панцирь-СМД-Е" позиционируют как модульная и масштабируемая платформа для защиты объектов от низколетящих беспилотников.

ГУР обнародовал новые данные об иностранном оборудовании, которое рф применяет в производстве оружия17.11.25, 13:40 • 1560 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
российская пропаганда
Санкции
Техника
Война в Украине
Дубай
Ракетный комплекс "Панцирь"
Сирия
Литва
Украина