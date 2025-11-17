Попытка продвинуть свое оружие: рф показала на выставке в Дубае копию израильского дрона и систему ПВО

На авиасалоне в Дубае 2025 года россия предприняла громкую попытку продвинуть свою экспортную линейку вооружения, показав беспилотник "Форпост-РЕ" – переработанную копию израильского IAI Searcher Mk II, и новейшую систему противодействия дронам "Панцирь-СМД-Е". москва настаивает, что обе разработки отвечают "актуальным вызовам современных конфликтов". Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Детали

На крупнейшей авиационной выставке Ближнего Востока россия сделала ставку на демонстрацию беспилотных технологий и средств борьбы с ними. Центральным экспонатом стала экспортная модификация дрона "Форпост-РЕ", созданная Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА). Фактически это лицензированная версия израильского Searcher Mk II, которую российская сторона активно использовала в боевых операциях в Сирии, Украине и других регионах.

Перед презентацией производитель опубликовал рекламное видео, в котором утверждает, что аппарат полностью локализован и собран из российских комплектующих. По словам УЗГА, ключевым преимуществом нового "Форпоста" является "защищенность от санкций" и "многолетний боевой опыт".

Конкурентным преимуществом российского беспилотного летательного аппарата "Форпост-РЕ" является абсолютная защита от санкций благодаря полностью российским комплектующим и многолетнему успешному опыту работы в зонах реальных боевых действий. Он прошел все испытания и серийно поставляется в войска – утверждают в российской компании.

Производитель позиционирует БПЛА как многоцелевую платформу для разведки и высокоточных ударов, способную работать в температурном диапазоне от –40°C до +50°C. Дрон может не только вести длительное наблюдение за наземными и морскими целями, но и применять управляемое и неуправляемое вооружение.

Особое внимание УЗГА акцентирует на автономных функциях: автоматического взлета и посадки, БПЛА осуществляет посадку с помощью лазерного излучения и видеомониторинга взлетно-посадочной полосы, в том числе при отсутствии сигналов глобальной спутниковой навигационной системы.

Презентация новой ПВО "Панцирь-СМД-Е"

Параллельно россия показала модернизированную систему противовоздушной обороны ближнего радиуса "Панцирь-СМД-Е". В отличие от предыдущих версий, новая модель лишена двух 30-мм пушек – вместо этого сделан акцент на перехвате беспилотников с помощью обновленного радара и специально разработанной мини-ракеты.

По утверждению российских представителей, система демонстрируется на Ближнем Востоке впервые и призвана отвечать современным угрозам от малоразмерных дронов, которые активно применяются в актуальных конфликтах. "Панцирь-СМД-Е" позиционируют как модульная и масштабируемая платформа для защиты объектов от низколетящих беспилотников.

