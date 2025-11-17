$42.040.02
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
07:00 • 21157 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
06:58 • 17239 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
06:27 • 14684 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 18058 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 15234 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
16 ноября, 18:56 • 25144 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59 • 41628 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
16 ноября, 16:36 • 33992 просмотра
В Украину идут дожди, объявлено штормовое предупреждение в 10 областях: прогноз на 17 ноября
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 67281 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноября
Европа не готова к атакам российских БПЛА, подчеркивает комиссар ЕС

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс в Вильнюсе заявил, что Европа не готова выявлять и уничтожать российские дроны экономически эффективными средствами. Он подчеркнул необходимость включения Украины в общую оборону.

Европа не готова к атакам российских БПЛА, подчеркивает комиссар ЕС

Комиссар ЕС по обороне, выступая в Вильнюсе, предупредил, что Европе пока сложно обнаруживать российские дроны и уничтожать их экономически эффективными средствами, передает УНН со ссылкой на DW и Wilno.TVP.

Подробности

Осенью 2025 года, после ряда инцидентов с пролетами беспилотников над Польшей и другими странами Европы, стал очевиден факт не лучшего оснащения военных сил региона в борьбе против беспилотных летательных аппаратов.

Комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, выступая в Вильнюсе, подчеркнул эту проблему.

Почему нам понадобилось более двух лет и триггер российской провокации с дронами против Польши, а также против стран Балтии и Румынии, чтобы наконец понять, что мы не готовы обнаруживать российские дроны и уничтожать их экономически эффективными средствами?

- заявил Кубилюс.

Кубилюс также подчеркнул, что европейским странам, пытающимся наверстать упущенное, необходимо включить Украину и ее "закаленные в боях" вооруженные силы численностью около 800 000 человек как ключевой элемент общей обороны.

Над базой НАТО в Бельгии ночью заметили дроны, попытки остановить их были неэффективными02.11.25, 15:09 • 4150 просмотров

"Если мы этого не сделаем, мы совершим историческую ошибку, которая сделает нас слабее. И сделает Украину слабее", - подчеркнул представитель ЕС.

Справка

В понедельник в Вильнюсе началась двухдневная конференция по безопасности "Защита Балтики".

На мероприятии обсуждаются "важнейшие уроки войны России в Украине", их влияние на оборону Балтийского региона и практические решения, которые могут помочь укрепить безопасность региона.

В мероприятии принимают участие более 500 экспертов в области обороны и безопасности, политиков, дипломатов и представителей вооруженных сил из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Великобритании и США.

Конференция проходит в то время, когда страны ЕС решают, как бороться с угрозой на фоне проникновения на территорию региона ряда беспилотников, а также вхождения двух российских самолетов в воздушное пространство Литвы на несколько секунд.

Напомним

Два российских самолета Су-30 и Ил-78 нарушили воздушное пространство Литвы на 18 секунд, залетев на 700 метров вблизи Кибартая. Уровень безопасности страны не изменился, а литовские службы и союзники НАТО отреагировали должным образом.

Атаки РФ, направленные на гражданское население Украины, являются военными преступлениями - глава МИД Бельгии16.11.25, 04:29 • 12192 просмотра

Игорь Тележников

