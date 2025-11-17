Европа не готова к атакам российских БПЛА, подчеркивает комиссар ЕС

Комиссар ЕС по обороне, выступая в Вильнюсе, предупредил, что Европе пока сложно обнаруживать российские дроны и уничтожать их экономически эффективными средствами, передает УНН со ссылкой на DW и Wilno.TVP.

Осенью 2025 года, после ряда инцидентов с пролетами беспилотников над Польшей и другими странами Европы, стал очевиден факт не лучшего оснащения военных сил региона в борьбе против беспилотных летательных аппаратов.

Комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, выступая в Вильнюсе, подчеркнул эту проблему.

Почему нам понадобилось более двух лет и триггер российской провокации с дронами против Польши, а также против стран Балтии и Румынии, чтобы наконец понять, что мы не готовы обнаруживать российские дроны и уничтожать их экономически эффективными средствами? - заявил Кубилюс.

Кубилюс также подчеркнул, что европейским странам, пытающимся наверстать упущенное, необходимо включить Украину и ее "закаленные в боях" вооруженные силы численностью около 800 000 человек как ключевой элемент общей обороны.

"Если мы этого не сделаем, мы совершим историческую ошибку, которая сделает нас слабее. И сделает Украину слабее", - подчеркнул представитель ЕС.

В понедельник в Вильнюсе началась двухдневная конференция по безопасности "Защита Балтики".

На мероприятии обсуждаются "важнейшие уроки войны России в Украине", их влияние на оборону Балтийского региона и практические решения, которые могут помочь укрепить безопасность региона.

В мероприятии принимают участие более 500 экспертов в области обороны и безопасности, политиков, дипломатов и представителей вооруженных сил из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Великобритании и США.

Конференция проходит в то время, когда страны ЕС решают, как бороться с угрозой на фоне проникновения на территорию региона ряда беспилотников, а также вхождения двух российских самолетов в воздушное пространство Литвы на несколько секунд.

Два российских самолета Су-30 и Ил-78 нарушили воздушное пространство Литвы на 18 секунд, залетев на 700 метров вблизи Кибартая. Уровень безопасности страны не изменился, а литовские службы и союзники НАТО отреагировали должным образом.

