Европа не готова к атакам российских БПЛА, подчеркивает комиссар ЕС
Киев • УНН
Комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс в Вильнюсе заявил, что Европа не готова выявлять и уничтожать российские дроны экономически эффективными средствами. Он подчеркнул необходимость включения Украины в общую оборону.
Комиссар ЕС по обороне, выступая в Вильнюсе, предупредил, что Европе пока сложно обнаруживать российские дроны и уничтожать их экономически эффективными средствами, передает УНН со ссылкой на DW и Wilno.TVP.
Подробности
Осенью 2025 года, после ряда инцидентов с пролетами беспилотников над Польшей и другими странами Европы, стал очевиден факт не лучшего оснащения военных сил региона в борьбе против беспилотных летательных аппаратов.
Комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, выступая в Вильнюсе, подчеркнул эту проблему.
Почему нам понадобилось более двух лет и триггер российской провокации с дронами против Польши, а также против стран Балтии и Румынии, чтобы наконец понять, что мы не готовы обнаруживать российские дроны и уничтожать их экономически эффективными средствами?
Кубилюс также подчеркнул, что европейским странам, пытающимся наверстать упущенное, необходимо включить Украину и ее "закаленные в боях" вооруженные силы численностью около 800 000 человек как ключевой элемент общей обороны.
"Если мы этого не сделаем, мы совершим историческую ошибку, которая сделает нас слабее. И сделает Украину слабее", - подчеркнул представитель ЕС.
Справка
В понедельник в Вильнюсе началась двухдневная конференция по безопасности "Защита Балтики".
На мероприятии обсуждаются "важнейшие уроки войны России в Украине", их влияние на оборону Балтийского региона и практические решения, которые могут помочь укрепить безопасность региона.
В мероприятии принимают участие более 500 экспертов в области обороны и безопасности, политиков, дипломатов и представителей вооруженных сил из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Великобритании и США.
Конференция проходит в то время, когда страны ЕС решают, как бороться с угрозой на фоне проникновения на территорию региона ряда беспилотников, а также вхождения двух российских самолетов в воздушное пространство Литвы на несколько секунд.
Напомним
Два российских самолета Су-30 и Ил-78 нарушили воздушное пространство Литвы на 18 секунд, залетев на 700 метров вблизи Кибартая. Уровень безопасности страны не изменился, а литовские службы и союзники НАТО отреагировали должным образом.
