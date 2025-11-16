$42.060.00
15 ноября, 17:21
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Эксклюзив
14 ноября, 15:39
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Атаки РФ, направленные на гражданское население Украины, являются военными преступлениями - глава МИД Бельгии

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что Бельгия решительно осуждает массированные российские атаки на Украину, которые являются военными преступлениями. Он также выразил обеспокоенность ударом по посольству Азербайджана в Киеве.

Атаки РФ, направленные на гражданское население Украины, являются военными преступлениями - глава МИД Бельгии

Бельгия «самым решительным и четким образом» осуждает волну массированных российских атак, обрушившихся на Украину в последние недели. Об этом в соцсети Х заявил министр иностранных дел этой страны Максим Прево, сообщает УНН.

Детали

По его словам, эти бомбардировки намеренно направлены на гражданское население, жилые кварталы, больницы, энергетическую инфраструктуру и жизненно важные службы.

Они убили и ранили невинных людей, включая детей, и оставили целые общины в страхе и темноте. Давайте будем очень откровенны: это военные преступления. Они являются частью систематической стратегии подрыва морального духа украинского народа. И все же, несмотря на эту жестокость, украинцы продолжают стоять с необычайным мужеством. Их стойкость перед лицом террора вызывает наше глубочайшее уважение и солидарность

 - написал дипломат.

Он также отметил, что Бельгия глубоко обеспокоена ударом, который был нанесен по посольству Азербайджана в Киеве. По его словам, нападение на дипломатическую миссию не только неприемлемо, но и является прямым нападением на принципы, которые держат международную систему вместе.

«Народу Украины: вы не одиноки. Мы остаемся рядом с вами. Вместе с нашими европейскими и международными партнерами мы будем продолжать поддерживать и усиливать давление на Россию, пока эта незаконная и аморальная война не закончится», - пообещал Прево.

Напомним

На днях президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности выпуска совместного долга ЕС для поддержки Украины. Это произойдет, если не удастся реализовать план использования замороженных российских активов из-за блокирования Бельгией.

ЕС и Бельгия не достигли прорыва в переговорах по "репарационному кредиту" для Украины - СМИ08.11.25, 12:00

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Европейская комиссия
Азербайджан
Бельгия
Украина
Киев