Атаки РФ, направленные на гражданское население Украины, являются военными преступлениями - глава МИД Бельгии

Бельгия «самым решительным и четким образом» осуждает волну массированных российских атак, обрушившихся на Украину в последние недели. Об этом в соцсети Х заявил министр иностранных дел этой страны Максим Прево, сообщает УНН.

Детали

По его словам, эти бомбардировки намеренно направлены на гражданское население, жилые кварталы, больницы, энергетическую инфраструктуру и жизненно важные службы.

Они убили и ранили невинных людей, включая детей, и оставили целые общины в страхе и темноте. Давайте будем очень откровенны: это военные преступления. Они являются частью систематической стратегии подрыва морального духа украинского народа. И все же, несмотря на эту жестокость, украинцы продолжают стоять с необычайным мужеством. Их стойкость перед лицом террора вызывает наше глубочайшее уважение и солидарность - написал дипломат.

Он также отметил, что Бельгия глубоко обеспокоена ударом, который был нанесен по посольству Азербайджана в Киеве. По его словам, нападение на дипломатическую миссию не только неприемлемо, но и является прямым нападением на принципы, которые держат международную систему вместе.

«Народу Украины: вы не одиноки. Мы остаемся рядом с вами. Вместе с нашими европейскими и международными партнерами мы будем продолжать поддерживать и усиливать давление на Россию, пока эта незаконная и аморальная война не закончится», - пообещал Прево.

Напомним

На днях президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности выпуска совместного долга ЕС для поддержки Украины. Это произойдет, если не удастся реализовать план использования замороженных российских активов из-за блокирования Бельгией.

