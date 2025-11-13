Фон дер Ляєн пропонує спільний борг ЄС як запасний план для допомоги Україні
Київ • УНН
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про можливість випуску спільного боргу ЄС для підтримки України. Це станеться, якщо не вдасться реалізувати план використання заморожених російських активів через блокування Бельгією.
Деталі
Брюссель прагне спрямувати прибутки від російських активів, заблокованих у ЄС після вторгнення рф у 2022 році, на репараційний кредит для України обсягом 140 мільярдів євро. Однак Бельгія блокує ініціативу через побоювання юридичних і фінансових ризиків для компанії Euroclear, яка володіє більшістю цих коштів.
Якщо компромісу не буде досягнуто, фон дер Ляєн пропонує альтернативу – спільні позики країн ЄС, що будуть погашатися національними бюджетами, або фінансування України окремими державами. Проте ці варіанти викликають занепокоєння у Франції та Італії, які мають значний держборг.
Використання заморожених російських активів є найефективнішим способом підтримки оборони України та її економіки. І найчіткішим способом дати росії зрозуміти, що час не на її боці
Питання фінансування України обговорять міністри фінансів ЄС у Брюсселі, адже Києву загрожує нестача коштів уже навесні 2026 року.
