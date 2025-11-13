Фон дер Ляєн пропонує спільний борг ЄС як запасний план для допомоги Україні

Єврокомісія може вдатися до випуску спільного боргу ЄС для підтримки України, якщо не вдасться просунутися з планом використання заморожених російських активів. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Брюссель прагне спрямувати прибутки від російських активів, заблокованих у ЄС після вторгнення рф у 2022 році, на репараційний кредит для України обсягом 140 мільярдів євро. Однак Бельгія блокує ініціативу через побоювання юридичних і фінансових ризиків для компанії Euroclear, яка володіє більшістю цих коштів.

Якщо компромісу не буде досягнуто, фон дер Ляєн пропонує альтернативу – спільні позики країн ЄС, що будуть погашатися національними бюджетами, або фінансування України окремими державами. Проте ці варіанти викликають занепокоєння у Франції та Італії, які мають значний держборг.

Використання заморожених російських активів є найефективнішим способом підтримки оборони України та її економіки. І найчіткішим способом дати росії зрозуміти, що час не на її боці