Україна отримала €5,9 млрд від ЄС: частина коштів з прибутків від заморожених активів рф
Київ • УНН
Україна отримала €5,9 млрд від Європейського Союзу, з яких €4,1 млрд надійшли в рамках механізму ERA Loans з прибутків від заморожених російських активів. Ще €1,8 млрд виділено в межах Ukraine Facility, що підтверджує рух України шляхом реформ та європейської інтеграції.
Україна отримала €5,9 млрд від Європейського Союзу у межах механізму ERA та Ukraine Facility, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у четвер у соцмережах, пише УНН.
Україна отримала €5,9 млрд від Європейського Союзу
- €4,1 млрд у межах механізму ERA Loans — завершальний транш у рамках програми на €18 млрд, профінансованої з прибутків від заморожених російських активів. Це – приклад того, як росія починає платити за свої злочини. І водночас — сигнал європейської солідарності та рішучості підтримувати нашу здатність вистояти;
- €1,8 млрд — у межах Ukraine Facility. Це підтвердження, що Україна впевнено рухається шляхом реформ і європейської інтеграції.
"Обидва рішення — результат стратегічного партнерства та довіри між Україною та Європейським Союзом. Вдячна Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, Єврокомісарам Валдісу Домбровскісу та Марті Кос за лідерство й непохитну підтримку України", - вказала Прем'єр.
З її слів, "це допомагає нам зберегти макрофінансову стабільність навіть в умовах викликів війни — найбільшої у Європі з часів Другої світової".
"Ці кошти про врятовані життя, відновлену інфраструктуру, зміцнену економіку. Це означає, що більше внутрішніх ресурсів ми можемо спрямовувати на головне — оборону. Європа стоїть поруч з Україною. Агресор обов’язково заплатить. Справедливість переможе", - підкреслила вона.
