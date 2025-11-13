Украина получила €5,9 млрд от ЕС: часть средств из доходов от замороженных активов рф
Киев • УНН
Украина получила €5,9 млрд от Европейского Союза, из которых €4,1 млрд поступили в рамках механизма ERA Loans из прибыли от замороженных российских активов. Еще €1,8 млрд выделено в рамках Ukraine Facility, что подтверждает движение Украины по пути реформ и европейской интеграции.
Украина получила €5,9 млрд от Европейского Союза в рамках механизма ERA и Ukraine Facility, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в четверг в соцсетях, пишет УНН.
- €4,1 млрд в рамках механизма ERA Loans — завершающий транш в рамках программы на €18 млрд, профинансированной из доходов от замороженных российских активов. Это – пример того, как россия начинает платить за свои преступления. И в то же время — сигнал европейской солидарности и решимости поддерживать нашу способность выстоять;
- €1,8 млрд — в рамках Ukraine Facility. Это подтверждение, что Украина уверенно движется по пути реформ и европейской интеграции.
"Оба решения — результат стратегического партнерства и доверия между Украиной и Европейским Союзом. Благодарна Президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, Еврокомиссарам Валдису Домбровскису и Марте Кос за лидерство и непоколебимую поддержку Украины", - указала Премьер.
По ее словам, "это помогает нам сохранить макрофинансовую стабильность даже в условиях вызовов войны — крупнейшей в Европе со времен Второй мировой".
"Эти средства о спасенных жизнях, восстановленной инфраструктуре, укрепленной экономике. Это означает, что больше внутренних ресурсов мы можем направлять на главное — оборону. Европа стоит рядом с Украиной. Агрессор обязательно заплатит. Справедливость победит", - подчеркнула она.
