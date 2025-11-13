$42.040.02
48.650.04
ukenru
09:10 • 4086 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
07:35 • 12591 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
07:00 • 17406 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 20495 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 19451 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 16545 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
12 ноября, 15:53 • 53819 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 78137 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 71754 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
12 ноября, 13:55 • 72559 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Украина получила €5,9 млрд от ЕС: часть средств из доходов от замороженных активов рф

Киев • УНН

 • 2182 просмотра

Украина получила €5,9 млрд от Европейского Союза, из которых €4,1 млрд поступили в рамках механизма ERA Loans из прибыли от замороженных российских активов. Еще €1,8 млрд выделено в рамках Ukraine Facility, что подтверждает движение Украины по пути реформ и европейской интеграции.

Украина получила €5,9 млрд от Европейского Союза в рамках механизма ERA и Ukraine Facility, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в четверг в соцсетях, пишет УНН.

Украина получила €5,9 млрд от Европейского Союза

- написала Свириденко и перечислила:
  • €4,1 млрд в рамках механизма ERA Loans — завершающий транш в рамках программы на €18 млрд, профинансированной из доходов от замороженных российских активов. Это – пример того, как россия начинает платить за свои преступления. И в то же время — сигнал европейской солидарности и решимости поддерживать нашу способность выстоять;
    • €1,8 млрд — в рамках Ukraine Facility. Это подтверждение, что Украина уверенно движется по пути реформ и европейской интеграции.

      "Оба решения — результат стратегического партнерства и доверия между Украиной и Европейским Союзом. Благодарна Президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, Еврокомиссарам Валдису Домбровскису и Марте Кос за лидерство и непоколебимую поддержку Украины", - указала Премьер.

      По ее словам, "это помогает нам сохранить макрофинансовую стабильность даже в условиях вызовов войны — крупнейшей в Европе со времен Второй мировой".

      "Эти средства о спасенных жизнях, восстановленной инфраструктуре, укрепленной экономике. Это означает, что больше внутренних ресурсов мы можем направлять на главное — оборону. Европа стоит рядом с Украиной. Агрессор обязательно заплатит. Справедливость победит", - подчеркнула она.

      Юлия Шрамко

