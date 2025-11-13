Фон дер Ляйен предлагает совместный долг ЕС как запасной план для помощи Украине
Киев • УНН
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности выпуска совместного долга ЕС для поддержки Украины. Это произойдет, если не удастся реализовать план использования замороженных российских активов из-за блокировки Бельгией.
Еврокомиссия может прибегнуть к выпуску общего долга ЕС для поддержки Украины, если не удастся продвинуться с планом использования замороженных российских активов. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Брюссель стремится направить доходы от российских активов, заблокированных в ЕС после вторжения РФ в 2022 году, на репарационный кредит для Украины объемом 140 миллиардов евро. Однако Бельгия блокирует инициативу из-за опасений юридических и финансовых рисков для компании Euroclear, которая владеет большинством этих средств.
Если компромисс не будет достигнут, фон дер Ляйен предлагает альтернативу – совместные займы стран ЕС, которые будут погашаться национальными бюджетами, или финансирование Украины отдельными государствами. Однако эти варианты вызывают беспокойство у Франции и Италии, которые имеют значительный госдолг.
Использование замороженных российских активов является наиболее эффективным способом поддержки обороны Украины и ее экономики. И самым четким способом дать России понять, что время не на ее стороне
Вопрос финансирования Украины обсудят министры финансов ЕС в Брюсселе, ведь Киеву грозит нехватка средств уже весной 2026 года.
