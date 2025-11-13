Фон дер Ляйен предлагает совместный долг ЕС как запасной план для помощи Украине

$42.040.02
48.650.04
ukenru
16:42 • 434 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
14:40 • 18939 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
14:39 • 16949 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
11:45 • 18166 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
11:14 • 45301 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 32706 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 34666 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 37003 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 32952 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 28192 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Бриллиантовая брошь Наполеона, потерянная под Ватерлоо, продана за $4,4 млнPhoto13 ноября, 06:58 • 29524 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 36223 просмотра
Женщина 18 лет скрывала тело дочери в квартире: в прокуратуре раскрыли деталиPhotoVideo13 ноября, 09:06 • 27872 просмотра
Оккупанты в Крыму снесли уникальный мозаичный комплекс на территории бывшего санатория "Мисхор"Photo13 ноября, 10:39 • 21407 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 38450 просмотра
публикации
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
14:40 • 18915 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
11:14 • 45284 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 38675 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 36458 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 98609 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Тимур Миндич
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Полтавская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 51764 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 51973 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 42027 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 80500 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 80163 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Золото
Бильд

Фон дер Ляйен предлагает совместный долг ЕС как запасной план для помощи Украине

Киев • УНН

 • 904 просмотра

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности выпуска совместного долга ЕС для поддержки Украины. Это произойдет, если не удастся реализовать план использования замороженных российских активов из-за блокировки Бельгией.

Фон дер Ляйен предлагает совместный долг ЕС как запасной план для помощи Украине

Еврокомиссия может прибегнуть к выпуску общего долга ЕС для поддержки Украины, если не удастся продвинуться с планом использования замороженных российских активов. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

Брюссель стремится направить доходы от российских активов, заблокированных в ЕС после вторжения РФ в 2022 году, на репарационный кредит для Украины объемом 140 миллиардов евро. Однако Бельгия блокирует инициативу из-за опасений юридических и финансовых рисков для компании Euroclear, которая владеет большинством этих средств.

Украина получила €5,9 млрд от ЕС: часть средств из доходов от замороженных активов рф13.11.25, 11:34 • 5124 просмотра

Если компромисс не будет достигнут, фон дер Ляйен предлагает альтернативу – совместные займы стран ЕС, которые будут погашаться национальными бюджетами, или финансирование Украины отдельными государствами. Однако эти варианты вызывают беспокойство у Франции и Италии, которые имеют значительный госдолг.

Использование замороженных российских активов является наиболее эффективным способом поддержки обороны Украины и ее экономики. И самым четким способом дать России понять, что время не на ее стороне 

– подчеркнула фон дер Ляйен.

Вопрос финансирования Украины обсудят министры финансов ЕС в Брюсселе, ведь Киеву грозит нехватка средств уже весной 2026 года.

Фон дер Ляйен подтвердила выделение Украине почти 6 млрд евро13.11.25, 10:22 • 2150 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитика
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Euroclear
Европейский парламент
Европейская комиссия
Брюссель
Франция
Бельгия
Италия
Урсула фон дер Ляйен
Украина