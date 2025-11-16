Атаки рф, спрямовані на цивільне населення України, є воєнними злочинами - глава МЗС Бельгії

Бельгія "найрішучіше та найчіткіше" засуджує хвилю масованих російських атак, що вразили Україну останніми тижнями. Про це у соцмережі Х заявив міністр закордонних справ цієї країни Максим Прево, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, ці бомбардування навмисно спрямовані на цивільне населення, житлові квартали, лікарні, енергетичну інфраструктуру та життєво важливі служби.

Вони вбили та поранили невинних людей, включаючи дітей, і залишили цілі громади у страху та темряві. Давайте будемо дуже відвертими: це воєнні злочини. Вони є частиною систематичної стратегії підриву морального духу українського народу. І все ж, незважаючи на цю жорстокість, українці продовжують стояти з надзвичайною мужністю. Їхня стійкість перед обличчям терору викликає нашу найглибшу повагу та солідарність - написав дипломат.

Він також зазначив, що Бельгія глибоко стурбована ударом, який був завданий по посольству Азербайджану в Києві. За його словами, напад на дипломатичну місію не тільки неприйнятний, але й є прямим нападом на принципи, що тримають міжнародну систему разом.

"Народу України: ви не самотні. Ми залишаємося поруч з вами. Разом з нашими європейськими та міжнародними партнерами ми продовжуватимемо підтримувати та посилюватимемо тиск на росію, доки ця незаконна та аморальна війна не закінчиться", - пообіцяв Прево.

Нагадаємо

Днями президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про можливість випуску спільного боргу ЄС для підтримки України. Це станеться, якщо не вдасться реалізувати план використання заморожених російських активів через блокування Бельгією.

ЄС та Бельгія не досягли прориву у переговорах щодо "репараційного кредиту" для України - ЗМІ