Эксклюзив
10:54 • 9622 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноября
09:32 • 12302 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, сообщено о подозрении
Эксклюзив
08:00 • 21239 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренера
1 ноября, 14:21 • 42494 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 72463 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 77504 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябре
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 102064 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетолога
1 ноября, 06:00 • 91374 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 44887 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 56815 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
Над базой НАТО в Бельгии ночью заметили дроны, попытки остановить их были неэффективными

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Над бельгийской военной базой НАТО Kleine-Brogel снова зафиксировано три БпЛА. Попытки заглушить или сбить дроны оказались безуспешными, полиция потеряла сигнал после 20 километров преследования.

Над базой НАТО в Бельгии ночью заметили дроны, попытки остановить их были неэффективными

В ночь на воскресенье, 2 октября, над бельгийской военной базой НАТО Кляйне-Брогель снова были замечены три БПЛА. Попытки остановить пролет дронов оказались неэффективными, передает УНН со ссылкой на RTBF.

Детали

В Европе продолжают появляться инциденты, связанные с полетами дронов над стратегическими объектами. Прошлой ночью БПЛА снова заметили над бельгийской военной базой Кляйне-Брогель, которую использует НАТО.

Отреагировал министр обороны Бельгии Тео Франкен. В интервью бельгийским СМИ чиновник отметил, что очередной инцидент с дронами "очень беспокоит, вызывает озабоченность". Также он объяснил, какие усилия были предприняты для противодействия дронам над авиабазой Кляйне-Брогель.

Мы пытались глушить дрон электронными средствами, мы пытались сбить его. Это было неэффективно

- пояснил министр.

Также дроны отслеживала полиция с помощью вертолета и двух фургонов, и "в определенный момент, после, кажется, 20 километров, они потеряли сигнал", - добавил Тео Франкен.

Полиция и секретная служба (ADIV) начали расследование.

Справка

Авиабаза Кляйне-Брогель в Лимбурге, Фландрия – это база, которую занимают Бельгийские ВВС, развертывая там эскадрильи F-16. На Кляйне-Брогель работает примерно 1500 человек, от пилотов до обслуживающего персонала.

База Кляйне-Брогель также является одной из пяти военных баз, используемых Соединенными Штатами в Европе.

Военная база в Кляйне-Брогеле участвовала в ежегодных учениях НАТО в октябре. В этих учениях приняли участие около 2000 военнослужащих.

Также по неподтвержденным сообщениям, военно-воздушная база является одним из мест в Европе, где хранится ядерное оружие США.

Добавим

Дроны уже были замечены над базой Кляйне-Брогель ранее. Министр обороны Бельгии Тео Франкен подтвердил рост количества инцидентов в Бельгии, связанных с полетами дронов над стратегическими объектами. Чиновник отметил значительную роль, которую дроны играют в российско-украинской войне. Франкен подчеркнул, что Министерство обороны его страны должно подготовиться к подобной "войне дронов".

Напомним

За последние месяцы по меньшей мере десять европейских стран зафиксировали вторжение дронов в свое воздушное пространство, что вызвало беспокойство и привело к усилению мер безопасности. Румыния, Польша, Дания, Финляндия, Норвегия, Франция, Германия, Литва, Эстония и Бельгия стали свидетелями этих инцидентов, некоторые из которых связывают с Россией.

Игорь Тележников

