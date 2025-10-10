Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх

За останні кілька місяців кількість повідомлень про дрони, що літають над європейським повітряним простором, різко зросла. Щонайменше 10 європейських країн за останні кілька місяців стали свідками загадкових вторгнень дронів, пише УНН.

Польща

У ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі.

За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, значна частина дронів залетіла з білорусі.

Деякі з них були збиті. Ймовірно, це були об'єкти, які могли завдати шкоди під час падіння. Для їх збиття використовувалися бойові літаки. Відомо, що в операції брали участь голландські F-35, які прибули до Польщі 1 вересня і мали залишатися там до кінця року. Польські ВПС мають отримати перший такий літак наприкінці наступного року. Військові поки що не оголосили, чи були задіяні також польські F-16 - повідомляли польські ЗМІ.

У Польщі знайшли вже 16 російських дронів, один з них розбився біля військової бази

Повідомлялося також, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.

Згодом стало також відомо, що Служба державної охорони нейтралізувала безпілотник, який пролітав над чутливими урядовими об'єктами у Варшаві.

Тоді ж у Варшаві затримали 21-річного українця та 17-річну білоруску за запуск дрона над урядовими будівлями та палацом Бельведер. Їм може загрожувати до п'яти років ув'язнення за порушення авіаційного законодавства.

Запуск дрона над урядовими будівлями у Варшаві: у польських спецслужбах заявили, що ним керували українець та білоруска

Румунія

Наприкінці вересня на території Румунії було виявлено фрагменти дрона. Частини літального апарату знайшли в районі каналу Сонтя Ноуе, в повіті Тулча.

Згідно зі статистикою, щонайменше 20 випадків падіння російських безпілотників було зафіксовано території Румунії.

Румунія виявила черговий дрон рф: фрагменти знайдено в дельті Дунаю

На тлі цього, міністр національної оборони Румунії Іонуц Моштяну оголосив про завершення розробки методологічної бази для застосування законодавства щодо збиття безпілотників та пілотованих військових літаків, які порушують національний повітряний простір.

Румунія розробила методологію збиття військових літаків та дронів-порушників

Президент Румунії Нікушор Дан висловився про польоти російських дронів у повітряному просторі країн Європи а також про їхнє збиття, заявивши, що коли мова йде про дрони, важливо продемонструвати рішучість перед потенційною агресією.

Складнішою є ситуація, коли російські літаки залітають у повітряний простір країн ЄС і НАТО, додав він.

Намір росіян полягає в тому, щоб провокувати країни ЄС і НАТО, а також викликати сумніви в суспільстві західних країн. Це робиться з метою викликати недовіру і втому від допомоги Україні з боку європейських держав.

Демонструють агресивну поведінку: президент Румунії висловився про дрони рф над Європою

Данія

Також невідомі дрони були виявлені наприкінці вересня також у Данії, які кружляли на аеропортами. Данська влада та влада НАТО заявили, що наразі незрозуміло, хто стоїть за польотами дронів, але зазначили, що не можна виключати причетність росії.

Данська влада стверджує, що розглядала можливість застосування статті 4 НАТО, як і поляки, оскільки це була гібридна атака із "системним підходом" поблизу критичної інфраструктури.

Після серії виявлень дронів над аеропортами та військовими об’єктами, данські Збройні сили терміново призвали сотні солдатів із резерву.

Данія терміново призиває резервістів через інциденти з дронами

Окрім того, уряд Данії запроваджував тимчасову заборону на використання цивільних безпілотників у національному повітряному просторі під час проведення саміту Європейської політичної спільноти.

У Данії на тиждень закриють повітряний простір для БпЛА через саміт Європейської політичної спільноти

Фінляндія

У Фінляндії невідомий дрон було помічено над гідроелектростанцією в Рованіємі на півночі країни.

Із серпня електростанції у країні стали безпольотними зонами, на території яких заборонено використовувати безпілотники.

Перехожий помітив дрон у Рованіємі і звернувся до поліції.

Дрон помітили над гідроелектростанцією у Фінляндії

У понеділок, 6 жовтня, над Президентським палацом Фінляндії пролітав дрон.

Очевидець інциденту повідомив, що побачив двох чоловіків, які керували дроном на Ринковій площі Гельсінкі. Свідок зазначив, що підійшов до них, щоб поговорити, й ті розповіли, що вони туристи з Гонконгу.

Ринкова площа та Президентський палац перебувають у безпольотній зоні, тож очевидець повідомив про дрон службу екстреної допомоги. У поліції зазначили, що також знають про інцидент. За словами інспектора поліції Гельсінкі Маркуса Коскінена, екстрена служба впевнилась, що дрон більше не літає в забороненій зоні.

Президент Фінляндії Александер Стубб заявляв, що "є протоколи, а тому, в основному, спочатку країна буде перевіряти інформацію щодо дронів, а потім ВПС вирішують, що потрібно робити. Все залежить від ситуації".

Норвегія

21 вересня, після 21:00, у центрі Осло військові помітили безпілотники над територією фортеці Аркесхус.

Начальник оперативного управління поліції Ойвінд Хаммерсволд підтвердив факт появи дронів у військовій зоні. За його словами, саме військові першими виявили безпілотники.

Згодом стало відомо, що поліція затримала двох громадян Сінгапуру. Їхню причетність до інциденту наразі з’ясовують слідчі органи.

У Норвегії пролунала тривога через загрозу безпілотників: затримано двоє іноземців - AftonBladet

Вже 1 жовтня у Норвегії знову фіксували дрон - цього разу поблизу аеропорту Брьонньойсунд, усього через день після повідомлень про дрон у районі нафтогазового родовища Слейпнір.

Дрон знову помітили поблизу аеропорту у Норвегії

Також у понеділок, 6 жовтня, Норвезький аеропорт Осло у Норвегії тимчасово призупинив одну чи кілька посадок у понеділок вранці після повідомлення про появу дрону поблизу аеропорту.

Норвезьке інформаційне агентство з посиланням на поліцію повідомило, що близько опівночі було отримано повідомлення про те, що пілот Norwegian Air, на його думку, бачив від трьох до п'яти дронів під час заходу на посадку в аеропорту.

Дрон знову порушив рух в аеропорту Осло в Норвегії

Франція

У ніч з неділі, 21 вересня, на понеділок над військовою базою Мурмелон-ле-Гран у Франції були помічені "невідомі" дрони.

інформація щодо невідомих БпЛА над військовою базою Мурмелон-ле-Гран надійшла у четвер, 25 вересня. Йшлося про про невеликі пристрої, а не про "дрони, якими керують військові".

"Цей інцидент у державній службі назвали "винятковим". Там підкреслюють, що на цей час немає жодних підстав вважати, що може йтися про втручання іноземних держав. Інцидент трапився у ніч з неділі, 21 вересня, на понеділок, 22 вересня. Триває розслідування стосовно кількох помічених невідомих безпілотних апаратів", - повідомляли французькі ЗМІ.

“Невідомі” БпЛА помітили у Франції минулими вихідними: вони літали над військовою базою

Уже на початку жовтня біля узбережжя Сен-Назера французькі військові зайшли на російський танкер "Пушпа", який неодноразово змінював назви й прапори та перебуває під міжнародними санкціями. Судно пов’язують із "флотом-привидом", що фінансує війська рф і може бути причетним до диверсійних операцій.

У Франції затримали російський "корабель-привид" з якого, ймовірно, запускали дрони по Європі - Le Parisien

Президент Франції Еммануель Макрон на саміті в Копенгагені висловився про необхідність більшої непередбачуваності для посилення стримування. Він зазначив, що дрони, які порушують повітряний простір, можуть бути знищені, та закликав до посилення санкцій проти росії.

Макрон: для європейського стримування треба "більше непередбачуваності", а дрони-порушники можуть бути знищені

Німеччина

Дрони зафіксували 25 вересня після 21:00. Спочатку два невеликі апарати літали над заводом концерну Thyssenkrupp, пізніше група дронів - над університетською клінікою Кіля. Після 22:00 подібні апарати з’явилися над прибережною електростанцією та Північно-Східним каналом, а також над Кільською затокою.

Крім того, безпілотники пролітали над будівлею парламенту землі у Кілі та спостерігали за нафтопереробним заводом Heide, який постачає гас до аеропорту Гамбурга. За спостереженнями поліції, дрони рухалися паралельними траєкторіями, що може свідчити про спробу точних вимірювань.

У Німеччині зафіксовано масові польоти дронів над об’єктами критичної інфраструктури - Spiegel

Після цього, Кабінет міністрів Німеччини ухвалив закон, що дозволяє поліції збивати дрони, які порушують повітряний простір, включаючи випадки гострої загрози. Це рішення прийнято після інцидентів з дронами в аеропортах, зокрема в Мюнхені, та зростання кількості порушень повітряного руху.

Німецька поліція отримає право збивати несанкціоновані дрони - Reuters

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт анонсував створення підрозділу федеральної поліції для боротьби з дронами, а також підрозділу з розробки та досліджень. Німеччина співпрацюватиме з Ізраїлем, Україною та європейськими партнерами, а бундесвер отримає повноваження допомагати поліції збивати дрони.

Німеччина створює спецпідрозділ поліції для боротьби з дронами

У нещодавньому звіті Національної аеронавігаційної служби Німеччини (DFS) йдеться про те, що цього року було зареєстровано 144 прольоти дронів, 35 з яких – поблизу аеропорту Франкфурта.

Литва, Естонія

На полігоні Гайжюнай у Йонавському районі Литви виявлено безпілотник, який на початку тижня залетів із території білорусі. Цю інформацію підтвердила міністерка національної оборони Довіле Шакалієне.

28 липня невідомий безпілотник перетнув повітряний простір Литви з боку білорусі, його помітили на висоті близько 200 метрів поблизу Вільнюса. Литовські ЗМІ припускали, що це міг бути російський дрон "Gerbera", схожий на "Shahed", або БПЛА контрабандистів.

Невідомий БПЛА з білорусі залетів у повітряний простір Литви поблизу Вільнюса

Сейм Литви 23 вересня ухвалив зміни до Закону про авіацію та Статуту застосування військової сили, які дозволяють армії оперативніше реагувати на безпілотники, що становлять загрозу повітряному простору країни.

Литва посилила оборону від дронів: армія зможе швидше нейтралізувати загрози в повітряному просторі

19 вересня повітряний простір Естонії було порушено російськими військовими літаками.

За даними ЗМІ, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу вторглися в повітряний простір Естонії і пробули там 12 хвилин.

Російські військові літаки порушили повітряний простір Естонії - ЗМІ

Бельгія

Близько 1:45 ночі в п’ятницю,3 жовтня, над військовою базою Ельзенборн на сході провінції Льєж помітили 15 дронів. Інцидент підтвердив офіс міністра оборони Бельгії Тео Франкена. База, що займає 28 квадратних кілометрів та розташована за кілька кілометрів від німецького кордону, є навчальним табором армії з безпечними зонами для стрільб.

За словами військового експерта VRT News Єнса Франсена, під час випадкових випробувань системи виявлення дронів обладнання зафіксувало безпілотники, які ймовірно перелетіли через кордон до Німеччини, де їх також помітила місцева поліція у містечку Дюрен.

Поки що невідомо, звідки з’явилися дрони та хто ними керував. Бельгійські військові розпочали розслідування інциденту, щоб з’ясувати обставини та можливі загрози безпеці.

Над бельгійською військовою базою помітили рій з 15 дронів: військові розпочали розслідування

Реакція світових лідерів

Президент США Дональд Трамп заявляв, що вважає правильним рішення країн Альянсу збивати російські літаки, якщо ті порушують їхній повітряний простір.

Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав коментарі Трампа про те, що країни-члени НАТО повинні збивати російські дрони та літаки, якщо вони входять у їхній повітряний простір, якщо такий крок буде необхідним.

"Якщо це необхідно. Тож я повністю згоден з президентом Трампом: якщо це необхідно", - сказав Рютте.

При цьому він додав, що військові НАТО навчені оцінювати такі загрози та визначати, чи можуть вони супроводжувати російські літаки з території союзників, чи вживати подальших заходів.

Рютте підтримав Трампа щодо збиття російських літаків і дронів - порушників авіапростору НАТО у разі необхідності

Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою єдиної відповіді ЄС на російські порушення та загрози гібридної війни, де засуджує порушення повітряного простору ЄС та втручання у інфраструктуру ЄС, вимагає скоординованих та пропорційних дій, включаючи знищення повітряних загроз.

У резолюції депутати Європарламенту рішуче засуджують "безрозсудні та ескалаційні дії" росії щодо порушення повітряного простору держав-членів ЄС та НАТО: Польщі, Естонії, Латвії, Литви та Румунії. Вони також засуджують навмисні вторгнення безпілотників, спрямовані на критично важливі об'єкти інфраструктури Данії, Швеції та Норвегії. За словами депутатів Європарламенту, вони є частиною "систематичної військової та гібридної війни та провокацій росії проти ЄС" та його держав-членів. росія несе повну та беззаперечну відповідальність за дії у повітряному просторі Польщі, Естонії та Румунії.

Європарламент закликав до відповіді ЄС на російські порушення і гібридну війну: включно зі знищенням повітряних загроз